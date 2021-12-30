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台中留美情侶無業啃老卻殺父 警拜土地公4小時內破案

記者趙容萱／台北30日電
台中市驚傳江姓女子夥同男友涉及殺害江父棄屍案，警方27日在太平黃竹坑山區一處山溝內，尋獲江父遺體。(圖：讀者提供)
台中市驚傳江姓女子夥同男友涉及殺害江父棄屍案，警方27日在太平黃竹坑山區一處山溝內，尋獲江父遺體。(圖：讀者提供)

台中市赴美念碩士的女兒涉嫌聯手男友殺害在國小任警衛父親案。32歲的江姓女子與34歲張姓男友疑不滿57歲江父，拒絕支助赴美念書費用以致二人被迫中斷學業，回台一年多，多次索要金錢不從涉及多起家暴，27日深夜11時許涉嫌在警衛室附近以榔頭殺害江父。警方獲報循線搜山，經向土地公廟拜拜後，四小時內尋獲江父遺體，並逮捕這對情侶，警方詢後依殺人罪移送，檢方聲押獲准。

據了解，江姓女子與張姓男友在赴美深造時認識，在美國求學七年，江姓女子是家中的大女兒，當初江家曾答應支助學費，後因拒絕支助，兩人被迫中斷海外學業，返台一年多沒有固下工作，住在台中市區，江女多次夥同男友向江父索討金錢未果惡言相向，江父報家暴案。

台中市霧峰分局說明，江家小女兒在27日到仁化派出所報緊急協尋。江家小女兒表示，其姊及其男友經常向江父索取金錢，不從即惡言相向，江父在26日晚間11時許，曾打電話告知其姊與男友在警衛室外徘徊，擔心又要來要錢，為了避開兩人，要晚點回家。但江父一直到隔天都沒有返家，家屬擔心江父發生不測，請求警方緊急協尋。

警方獲報後，經調查發現江父的機車停放在太平黃竹坑山區，經撥打江父電話，江父的手機放置在置物箱內，腳踏墊染有血跡，研判江父恐遭不測，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並搜山尋找，警方途經一間土地公廟，於是向土地公祈求協尋，不久專案人員在距離發現機車處約五分鐘車程的山區產業道路山溝發現江父已死亡多時。

檢警追查發現，江家的大女兒及其男友在27日深夜11時許，共乘機車到江父任職的學校外等候，待江父騎機車離開學校後將其攔下，由張男涉嫌持榔頭朝江父頭部猛擊致死亡，事後由張男騎張父機車運屍，江女騎原本機車跟著，不斷在山區尋找棄屍地點，最後棄屍於山溝內，上方就近拿一塊黑布蓋上。

警方持拘票前往江女及其男友位於北屯住處，拘提二人到案並起出做案榔頭及血衣，二人原先不承認，後張男先突破心防認承犯案，江女隨後也承認犯案，警方譜後將江女與張男依殺人罪移送台中地檢署，檢察官相驗後已兩人犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，向地院聲請羈押獲准，另外也安排針對死者進行解剖，釐清死因。

台中市驚傳江姓女子（左）夥同張姓男友涉及殺害江父棄屍案，圖為警方到二人住處拘提江...
台中市驚傳江姓女子（左）夥同張姓男友涉及殺害江父棄屍案，圖為警方到二人住處拘提江姓女子。(圖：讀者提供)
台中市驚傳江姓女子夥同張姓男友（中）涉及殺害江父棄屍案，圖為警方到二人住處拘提張...
台中市驚傳江姓女子夥同張姓男友（中）涉及殺害江父棄屍案，圖為警方到二人住處拘提張姓男子到案，並起出做案榔頭及血衣。(圖：讀者提供)

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