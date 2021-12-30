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新聞眼／公信力「受傷」 NCC能扛起監理大旗?

記者 馬瑞璿
NCC近年行事作風「受傷」慘重，若要納管網路傳播，遭外界質疑。（本報資料照片）
NCC近年行事作風「受傷」慘重，若要納管網路傳播，遭外界質疑。（本報資料照片）

今年對於國家通訊傳播委員會（NCC）是特別的一年，不僅趕在年底前提出「數位通訊傳播法」草案，立法院更在2021年結束前三讀修正通過NCC組織法，在NCC掌理事項中，增加網際網路傳播業務；意味著，全新的2022年，如何納管網路平台，變成NCC的要務之一。尤其站在元宇宙浪頭尖上，國內未來10年的網路世界走向，都操之於NCC如何行事。

從NCC公布的「數位通訊傳播法」草案架構來看，NCC管轄範圍在於「監理」連線服務業者、快速存取服務業者、資訊儲存服務者以及網路平台業者，網路平台上的內容若觸法，仍回歸到各個機關，例如網路上內容若違反兒少法，就交由衛生福利部來管理。

NCC想用這招就把網路平台上的內容監理推給各機關，撇去「可能干涉言論」的質疑，但NCC去年才歷經中天電視台不予換照爭議，不僅獨立性已受到挑戰，過程中還充滿政治角力；從另外一個角度看，未來NCC監管相關單位的時候，若再遇到爭議事件，美其名依法透過跨部會處理，最後NCC仍因監管平台業者而握有影響力。

在網路世界言論多元的環境下，如何監理平台成為一門藝術，過猶不及都可能對社會、言論自由造成傷害，主事者的超然、獨立更加重要，更需要從平時一點一滴培養民眾的信賴感，然而NCC近年行事作風「受傷」慘重，若要扛起納管網路傳播大旗，外界恐要打問號。

網路新世代除對民主、言論自由更加重視，但也同樣面臨網軍操作假訊息、帶風向等挑戰，網路生活更已爆發更多實質需求，例如數位內容、數位社群、NFT（非同質化代幣）等，連成全新數位經濟，NCC能否為未來10年、20年數位經濟世界整體發展，做好準備，是全新挑戰。

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