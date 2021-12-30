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碩士女聯手男友弒父 榔頭狠砸棄屍…原因曝光

記者陳宏睿、黃寅／台中30日電
警方找到江女男友騎乘的白色機車，進而查到兩人住在台中市北屯區這棟大樓。（圖：民眾提供）
警方找到江女男友騎乘的白色機車，進而查到兩人住在台中市北屯區這棟大樓。（圖：民眾提供）

台中市驚傳女兒聯手男友殺害父親案。在大里一所國小擔任警衛的江姓男子，因阻止女兒和張姓男友交往，並反對兩人出國讀書，父女感情不睦。江的女兒和男友27日深夜趁父親從學校下班，在校外等候，雙方口角後張男持榔頭猛擊江父頭部致死。警方昨找到江男屍體，逮捕江女和男友，依殺人罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據指出，江男（57歲）27日深夜從學校下班，女兒（32歲）和張姓男友（34歲）前去找他，雙方起了口角，張男持榔頭朝江頭敲了好幾下，江男當場斃命，接著張騎著江男機車載著屍體，江的女兒騎男友機車在後跟隨，兩人聯手棄屍。

江下班前曾打電話給二女兒，說大姊和其男友要到學校找他，卻一夜未歸，江二女兒感覺有異，前天清晨六時許報案。

警方調閱監視錄影，發現兩輛機車凌晨朝太平黃竹山區駛去，前方機車車頭趴著一人，拐進山區一間寺廟附近山路後半小時再出來時，車頭趴著的人已不見。

警方接著在山區道路旁發現江姓男子機車，車頭和踏板有血跡，進山區在一處山溝裡發現江屍體蓋在一張帆布下，帆布用石頭壓著。接著根據另輛機車車牌和外型，查出江的女兒和其男友住處，逮捕兩人。

警方找上門 情侶檔「心情平靜」

江女和男友都有碩士學位，兩人看到警察找上門心情平靜，起先否認殺人，警方出示相關照片和證物後才坦承，兩人租住處找到殺人的榔頭和犯案血衣。

江女聲稱，因為不滿父親阻撓她和男友交往，以及六、七年前她要出國留學時，父親沒有給她錢，甚至還阻撓她的留學貸款，使得她和男友在國外難以生活，不得不中斷學業返台，她和男友都對其父不滿。

據死者家人說，江女為了她出國父親沒有給錢，曾多次爭吵，雙方感情不睦。江女今年2月返國後，以及10月間都曾因在家裡發生爭吵，還報案請警方處理，但沒想到江女和其男友竟會狠下心殺害自己的父親。

警察 貸款

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