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長榮海運豪發40個月年終 員工狂喜：從來沒看過這麼多錢

記者黃淑惠／台北30日電
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。 （本報資料照片）
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。 （本報資料照片）

長榮海運超豪氣，公司賺錢全面犒賞員工，今天早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的數字，答案是有人領到「40個月」年終獎金。

全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運前三季獲利已經突破1500億（台幣，下同，約54.2億美元），今天員工嗨到最高點，40個月的年終，不只是羨慕，而是開心得不得了。

長榮海運今天年終獎金正式入帳，不是外界所猜的10個月、也不是20個月，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看過這麼多錢」，長榮海運業績寫下傳奇，員工的年終獎金也寫下天價。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業肯定是特例中的特例，從去年第四季起大翻身，近期又因為塞港連環套，高檔運價見回不回，貨櫃三雄今年有望賺四～五個股本，儘管未來三年陸續有新船投入，海運市場到2023年「還是很OK」。

以業界龍頭長榮海運為例，前三季稅後盈餘已達1582.79億元，第四季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題。相較去年賺243億元「多一個零」，去年長榮就大方發出10個月年終獎金，今年到底發多少錢，早就是各界焦點。

長榮集團向來是元旦前一個營業日「發錢」，不少員工昨晚就等著年終入帳，今早一看到年終獎金確定金額進帳，直呼「是不是看錯了」，以底薪6萬元來計，一口氣就進帳超過200萬元，大叫「天啊！沒看過一次入這麼多錢」，已非超爽能形容。

長榮 疫情

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