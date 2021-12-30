女友被奪氣不過 醋男攔路焚殺情敵

洪姓男子涉嫌燒死同事，現場死者機車被燒成支架廢鐵。（記者謝進盛／攝影）

台南科學園區科技廠作業員洪姓男子，因交往多年女同事分手轉與另名同事葉姓男子交往，心生不滿，昨凌晨下班後騎車半路攔下葉男機車，持水果刀刺殺葉男，再點燃葉機車內汽油，燒死情敵。消防隊滅火驚見焦屍才知命案，通報園區保警，三小時後逮捕洪男，檢方訊後依殺人罪聲押禁見獲准。

台南市消防局昨天清晨5點16分獲報，南科園區環東路迎曦湖旁有火燒車，消防員前往灌救，發現有具焦屍趴臥在機車龍頭，背後有明顯刀痕，通報保二總隊第一大隊第二中隊。

警方從車牌查出死者是科技廠作業員38歲葉男，調監視器發現昨凌晨近5點時，葉在附近約50公尺路口與一名男子衝突，經查是31歲洪男，二人為同事。

警方昨上午8點趕到洪男住處逮人，洪正呼呼大睡，他一開始否認，後來才坦承不滿死者與前女友交往，衝突憤下殺手；洪母當時在家，一聽四肢癱軟。

警方調查，洪、葉兩人都曾有過婚姻，洪育有一子，原與公司一名女同事交往許久，約半年前女方提出分手，轉與葉交往，洪無法接受，多次與葉口角。

昨凌晨約4點半，洪在公司附近攔下死者，兩人爆發衝突，在路旁草地扭打，洪拿出預藏水果刀猛刺葉後，將奄奄一息葉拖上葉的機車前座，打算載往附近迎曦湖停車場。

洪騎約50公尺不慎擦撞湖旁燈桿，人車倒地汽油滲漏，他直接打開油蓋，再從葉的機車上拿打火機點燃，接著騎自己機車逃逸。

洪說女友變心後，氣不過葉橫刀奪愛才會行凶，原想畏罪自殺。