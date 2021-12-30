愛貓男懸賞50萬尋貓 過了一夜「戲劇化落幕」

嘉義市江先生的英國短毛貓「弟弟」走失，他PO文協尋並懸賞50萬元台幣。（圖：江先生提供）

嘉義市江先生昨天晚間臉書 貼文懸賞台幣50萬(約1.8萬美元)，要找養兩年多的英國 短毛貓「弟弟」，高額賞金引發網友暴動，紛紛到他家巷口協尋，他趕緊呼籲不要跑來他家附近找貓；他今上午證實，凌晨聽到家裡養的狗吠，「原來是弟弟回來了！」他跟妻子及家人相當高興，且愛貓狀況正常，應該沒受苦難。

江先生說，由於太著急在臉書貼文，電話、地址全都PO出，不只網友全湧入他家巷口，電話一直接到手軟，為了求安寧，只能先說貓找到了，導致有網友質疑是一場騙局，網路還傳出「貓藏在3樓、根本沒出門」說法。

江先生先前受訪指出，弟弟一出生就買來養，已兩歲多，每天都會「喵喵喵」叫，要他開門讓牠出去玩，通常出去玩5到20分鐘，就自動回家，維持一年多，不料昨天中午開門出去之後，到了傍晚都不見蹤影，家人都相當緊張。

江先生表示，今凌晨突然聽到狗在吠叫，他跟妻子趕緊下樓查看，看到弟弟在抓門，安然無事自己回來，趕緊檢查一下，身上沒有傷痕，應沒受苦，他們家人都覺得相當開心。

江先生說，本來貼文懸賞30萬，沒人理會，所以就加碼到50萬，絕對不是騙局，當時要發50萬是真的，以他財力絕對沒問題，且準備付現金，因為想換回一段屬於人生幾年間美好的回憶。