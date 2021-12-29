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張庭夫妻傳遭陸立案調查 凍結26億 林瑞陽吐86字回應

記者楊起鳳／台北29日電
張庭與林瑞陽將事業重心移往大陸。（取材自微博）
張庭與林瑞陽將事業重心移往大陸。（取材自微博）

藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，以販賣保養品、化妝品微商為主要事且經營有成。但據中國大陸「新京報」報導，該公司近日被市場監督管理局揭露有違法嫌疑，涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，早在6月就已被立案調查，並凍結超過26億元台幣（約9385萬美元）的資金。林瑞陽也在29日凌晨在微博首發聲回應。

據「新京報」報導，在施行所謂的保全措施之後，達爾威公司的資金便遭到凍結，外傳金額高達人民幣6億元。目前上海達爾威貿易有限公司法定代表人就是林瑞陽，夫妻倆在2013年創立這家公司，販賣各種保養品、化妝品，短短幾年就成為有名的微商公司。

石家莊市裕華區市場監督管理局在日前證實，因為收到多起群眾舉報核查，所以依據「禁止傳銷條例」，在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由對達爾威公司立案調查，並逐級向上報備。他們認為達爾威涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，所以也已經依法向法院申請保全措施，現在還在調查案件當中。達爾威公司的資金也被分2次凍結，總公司和代理商分別被凍結3億人民幣。

對此，林瑞陽在微博引公司聲明回應「上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。」

張庭和林瑞陽上海公司被立案調查。（取材自微博）
張庭和林瑞陽上海公司被立案調查。（取材自微博）
張庭與林瑞陽曾為旗下紅酒品牌舉辦熱鬧的造勢活動。 （圖：tst達爾威公司提供）
張庭與林瑞陽曾為旗下紅酒品牌舉辦熱鬧的造勢活動。 （圖：tst達爾威公司提供）

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