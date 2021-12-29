9帝后像封台灣國寶 「最醜皇帝」陪榜

被文化部指定為國寶的「宋光宗后坐像」。像中宋光宗后頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼著珍珠。（圖：故宮提供）

台灣文化部公布最新一波「國寶」與「重要古物」名單，包括從明朝到宋朝九位皇后和皇帝的畫像皆登上「國寶」寶座。其中兩幅皇后畫像——宋宣祖后坐像與宋光宗后坐像，服飾的華麗與繁複，被中國大陸宮廷劇引用，被封為「史上最美中國皇后像」。而被網友戲稱為「史上最醜皇帝畫像」的明太祖坐像，雖無緣成為「國寶」，也受封為「重要古物」，打破傳統對美醜的成見。

這波被指定為「國寶」的帝后畫像包括：明宣宗馬上像、明英宗坐像、宋仁宗坐像、明仁宗坐像、宋宣祖坐像、宋宣祖后坐像、宋英宗坐像、宋光宗坐像、宋光宗后坐像，畫中的帝后皆是儀表端莊、服飾華麗。這批帝后畫像原藏於清代紫禁城南薰殿，現為故宮典藏。

宋宣祖后是宋朝開國皇帝趙匡胤之母，畫中太后穿著織花半透明裙襬長到拖出畫外，不輸英國 戴安娜王妃大婚時穿著的八公尺婚紗裙擺。文化部文資局指定理由認為，此畫是傳世唯一宋宣祖后畫像，描繪袍服、座具、椅披，均飾以複雜細膩圖案、繽紛悅目。代表宮廷畫家高度成就，也是宋代貴族婦女裝束難得一見珍貴畫作。

另一幅「宋光宗后坐像」，畫中南宋光宗后李鳳娘頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上飾以珍珠，身著象徵皇后禮服的深藍色禕衣，面容優雅精緻。

最讓人驚訝的是被指定為「重要古物」的「明太祖坐像」。畫中明太祖臉上布滿黑痣、鬚髮粗亂，並有突出額頭、顴骨和下顎，被稱為明太祖「醜像」或「豬龍像」。

文資局認為，此幅「醜像」品質雖極普通，「但能反映此型怪異肖像風行於民間，並被大量複製之歷史」，因此指定為「重要古物」。