我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

9帝后像封台灣國寶 「最醜皇帝」陪榜

記者陳宛茜／台北29日電
被文化部指定為國寶的「宋光宗后坐像」。像中宋光宗后頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼著珍珠。（圖：故宮提供）
被文化部指定為國寶的「宋光宗后坐像」。像中宋光宗后頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上還貼著珍珠。（圖：故宮提供）

台灣文化部公布最新一波「國寶」與「重要古物」名單，包括從明朝到宋朝九位皇后和皇帝的畫像皆登上「國寶」寶座。其中兩幅皇后畫像——宋宣祖后坐像與宋光宗后坐像，服飾的華麗與繁複，被中國大陸宮廷劇引用，被封為「史上最美中國皇后像」。而被網友戲稱為「史上最醜皇帝畫像」的明太祖坐像，雖無緣成為「國寶」，也受封為「重要古物」，打破傳統對美醜的成見。

這波被指定為「國寶」的帝后畫像包括：明宣宗馬上像、明英宗坐像、宋仁宗坐像、明仁宗坐像、宋宣祖坐像、宋宣祖后坐像、宋英宗坐像、宋光宗坐像、宋光宗后坐像，畫中的帝后皆是儀表端莊、服飾華麗。這批帝后畫像原藏於清代紫禁城南薰殿，現為故宮典藏。

宋宣祖后是宋朝開國皇帝趙匡胤之母，畫中太后穿著織花半透明裙襬長到拖出畫外，不輸英國戴安娜王妃大婚時穿著的八公尺婚紗裙擺。文化部文資局指定理由認為，此畫是傳世唯一宋宣祖后畫像，描繪袍服、座具、椅披，均飾以複雜細膩圖案、繽紛悅目。代表宮廷畫家高度成就，也是宋代貴族婦女裝束難得一見珍貴畫作。

另一幅「宋光宗后坐像」，畫中南宋光宗后李鳳娘頭戴兩千顆珍珠打造的皇冠，臉上飾以珍珠，身著象徵皇后禮服的深藍色禕衣，面容優雅精緻。

最讓人驚訝的是被指定為「重要古物」的「明太祖坐像」。畫中明太祖臉上布滿黑痣、鬚髮粗亂，並有突出額頭、顴骨和下顎，被稱為明太祖「醜像」或「豬龍像」。

文資局認為，此幅「醜像」品質雖極普通，「但能反映此型怪異肖像風行於民間，並被大量複製之歷史」，因此指定為「重要古物」。

故宮收藏了十幅明太祖故朱元璋「醜像」，其中這幅「明太祖坐像」打破大家對醜相的偏見...
故宮收藏了十幅明太祖故朱元璋「醜像」，其中這幅「明太祖坐像」打破大家對醜相的偏見，雖然不能成為「國寶」，但也被文化部指定為「重要古物」。（圖：故宮提供）

英國

上一則

註冊率不到6成 7大專校院「快滅校」

下一則

張庭夫妻傳遭陸立案調查 凍結26億 林瑞陽吐86字回應

延伸閱讀

臨近年關 紐約市主要罪案上升5%且持續惡化

臨近年關 紐約市主要罪案上升5%且持續惡化
紐約皇后圖書館8分館因疫關閉 法拉盛緬街分館仍開放

紐約皇后圖書館8分館因疫關閉 法拉盛緬街分館仍開放
吳華揚鼓勵商、文兼修 推介皇后學院商學院和藝術學院

吳華揚鼓勵商、文兼修 推介皇后學院商學院和藝術學院
揭千年之謎 陝西江村大墓確定是漢文帝霸陵

揭千年之謎 陝西江村大墓確定是漢文帝霸陵

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片）

王力宏傳「冷暴力」情斬阿妹 轉戀舒淇「東京挑戒指」

2021-12-22 02:28

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高