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註冊率不到6成 7大專校院「快滅校」

記者趙宥寧／台北29日電
東方設計大學2021-2022年註冊率不到兩成。（本報資料照片）
東方設計大學2021-2022年註冊率不到兩成。（本報資料照片）

少子化衝擊高教，教育部昨天公布2021-2022學年各大專校院新生註冊率，有七所大專校院註冊率未達六成的「淹水線」，其中東方設計大學除了連兩年未達標，今年註冊率更不到兩成、全國最低；聖約翰科技大學、台灣首府大學則連三年未達標。此外，註冊率介於六成至七成間的淹水「邊緣」也有20所，近三年最多。

除了上述三校未達六成，還包括中華科技大學、遠東科技大學、華夏科技大學和明道大學。中華科大還是台北市首度註冊率低於六成的學校，華夏科大和聖約翰科大則在新北市，凸顯少子化衝擊已從偏鄉「淹」向都市。

此外，2021學年全國共32個博士班、14個碩士班、29個學士班，以及31個二專、五專、二年制大學招生掛蛋，其中頂大也有六個碩博士班為零，台大就有兩個。教育部高教司長朱俊彰解釋，台灣共有4385個碩博士班，掛蛋比率其實不到1%。

不過，教育部過去雖曾將「連兩年註冊率未達六成」列為「專案輔導學校」的參採依據之一，也就是外界俗稱的「淹水線」，但前年已移除註冊率指標。

為因應私校退場潮，立法院正在審查「私校退場條例」草案，但因爭議大卡關多時。近年已有不少體質不佳的私校，等不到退場條例通過已黯然停辦。且根據教育部預估，大專校院2022學年新生數將跌破20萬，教育界大膽推測，接下來每年恐會有三到五所大學宣布退場。

20校瀕淹水 3年最高 製表／趙宥寧
20校瀕淹水 3年最高 製表／趙宥寧

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