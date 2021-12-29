宋少卿5度酒駕 30年搭檔馮翊綱怒了：絕不讓累犯上台

相聲瓦舍創辦人宋少卿28日凌晨酒駕以三萬元交保，他在媒體包圍下步出地檢署，直說：「很抱歉，非常對不起」。（記者杜建重／攝影）

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿昨天凌晨酒駕，在新北市板橋區撞上停等紅燈計程車，酒測值0.95毫克；警方依公共危險罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後以台幣三萬元(約1084美元)交保。宋少卿五度酒駕、三度被抓的不良紀錄引起全台公憤，他步出地檢署面對大批媒體時表示「很抱歉，非常對不起」。

宋少卿昨由紀姓女助理協助具保。他說，跟朋友聚會完立即叫了代駕，「但是很不應該的是，我自己把車從停車場開出；應該全程由代駕駕駛。對於自己僥倖心態，造成大家的困擾，真是抱歉。」不過，他在警詢時並未提及自己有請代駕；肇事地點距離KTV停車場約一、兩百公尺。

與宋少卿搭檔30年的相聲瓦舍團長馮翊綱透過臉書 發影片說「心痛又憤怒、絕不姑息」，他說，相聲可以不說，戲可以不演，但做人怎麼可以這樣？絕對不行，「我們跟大家是站在一起的，絕對不會姑息、遮掩酒駕累犯！」

宋少卿明年原有兩部相聲作品「33」、「畫虎藍」，爆出酒駕事件後，馮翊綱保證這兩部作品絕不會有宋少卿出現在台上。

今年9月，宋少卿在「宅神」朱學恆直播節目中坦承自己是「酒駕學長」，並強調已深刻反省，信誓旦旦不再犯，未料事隔三個多月又因酒駕車禍 遭逮，朱學恆在臉書發文「之前上直播還唬我說不會再酒駕了，可惡」。

宋少卿先前已有兩次酒駕被查獲紀錄，2002年在台北市林森北路海產攤酒後駕車，被士林地院簡易庭判罰6萬元；2004年，宋酒後由朋友開車送返家，停在住所附近，宋在車上休息至隔天上午7時許，醒來後駕車撞路邊車輛，酒測值0.81毫克，當下宋少卿的車都漏油冒煙，但他本人卻在車內睡翻，直到消防員到場，強行將他拉出才保住性命。

2003、2004年都因酒駕躍上社會版面，2018年、2020年雖學乖請代駕，不過到住處附近就接手開回停車場，同樣構成酒駕行為。

陳喬恩、吳宗憲都有酒駕紀錄

藝人酒駕事件層出不窮，今年喜迎千金的偶像男神李國毅，日前為女兒辦滿月酒後，因離場開車違規迴轉遭警方盤查，酒測值0.33毫克，他犯後坦承酒駕，第一時間道歉認錯，也深刻反省、永不再犯，因危機處理得宜，未掀起大波瀾。

陳喬恩三年前曾因紅燈右轉被警方攔查而發現酒駕，她犯後態度良好且無前科，星途未受影響，但當時消息也傳到大陸，原將演出的電影 遭換角，一度演藝事業停擺，再復出時的作品已明顯減少。此外，吳宗憲也曾在2004年涉嫌酒駕，一度拒測和警方僵持不下。