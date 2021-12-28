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台積電將砸1兆元在台中擴廠 創造8000就業機會

記者陳秋雲、宋健生／台中28日電
台積電持續加碼投資台中，預計投資台幣1兆元擴廠。圖為台積電中科廠。(記者宋健生／攝影)
台積電持續加碼投資台中，預計投資台幣1兆元擴廠。圖為台積電中科廠。(記者宋健生／攝影)

台積電總裁魏哲家24日率副總王英郎、李俊賢及莊子壽等高層拜會台中市府，市長盧秀燕昨受訪說，台積電提到在台中有投資意願，擴廠總投資金額約8000億到1兆元(台幣，下同，約286億至357億美元)，估計可創造7000至8000個就業機會。盧強調「此案進行中」，也請台積電提出兼顧投資與環保的水電計畫。

這是台積電中科擴建廠計畫首度對外透露投資金額，台積電相關供應鏈廠商表示，以1兆元的投資規模及近百公頃設廠土地面積來研判，台積電在中科除規畫2奈米廠，後續的1奈米廠也將落腳此處。

台積電目前在中科的製程涵蓋28奈米及7奈米，由於2奈米及1奈米製程的設備可共用，未來將採漸進式由1.8奈米、1.4奈米，逐步向1奈米推進。業界預期，中科未來可望成台積電全球最先進製程的製造中心，在台積電與三星競爭之路上扮演極為關鍵角色。

中科今年營業額可望突破兆元大關，如今「護國神山」再加碼投資，台中成為新的半導體產業重鎮，前景可期。

據了解，台積電中科廠擴廠相中台中高爾夫球場與周邊軍方、公有土地，面積約88公頃，籌設2奈米晶圓廠。台中高爾夫球場屬於興農集團，家族有不少成員均傾向同意釋出土地，但尚未達成共識。此案由科技部主導，預估用地取得經費約238億元，國發會已審議通過先期研究計畫，中科運用科學園區基金推動，全案已報行政院，極可能形成中央政策。

業界指出，相較於後續用地取得仍待解決的台積電竹科寶山2奈米廠，台中高爾夫球場土地所有權單純，一旦與興農集團完成協商，後續甚至有可能超車竹科寶山建廠進度。根據台積電初步規畫，中科擴建廠希望明年可完成用地取得並展開環評相關作業，最快2023年動工、2025年投產。

盧秀燕表示，歡迎台積電到台中擴廠，市府會積極協助，也請台積電提出用水、用電等計畫，要兼顧投資與環保。市府表示，台積電擴廠用水、用電量大增，帶動周邊房地產飆漲，都是效應之一，得納入相關評估。

台積電 投資 就業

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