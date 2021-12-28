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正宮求償敗訴…法官罕見不認配偶權 婦團憂婚姻沒保障

記者林孟潔／台北28日電
圖為示意圖。(本報資料照片)
圖為示意圖。(本報資料照片)

陳姓女子指控丈夫和洪姓女子深夜講電話、牽手等，依侵害配偶權要求賠償80萬元(台幣，下同)；台北地方法院以依大法官解釋，憲法已不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人」性自主決定權，不應承認隱含配偶一方受另一方獨占的配偶權概念，判陳女敗訴，可上訴。

此判決顛覆外界印象，也讓婦女團體感到震驚，憂心這一判決會開先例，未來婚姻沒保障，民眾對婚姻更焦慮跟質疑。

陳女提告主張，丈夫2019年4月至6月經常和洪女深夜通電話，同年8月在外牽手而認定有婚外情，要求對方賠償80萬元。洪女經通知未到庭，也沒有提出書狀抗辯。

法官認為，陳女提出影片和照片為證，主張配偶權被侵害，但大法官釋字第791號解釋需宣告通姦罪違憲，理由書寫明，「婚姻關係中個人人格自主(包括性自主權)之重要性，已更加受到肯定與重視，而婚姻所承載之社會功能則趨於相對化」，可見憲法規範由過去強調保障婚姻與家庭制度，變遷至重視獨立個體的性自主決定權。

法官認為，配偶間是相互獨立自主的個體，不因婚姻忠誠義務，而可以支配另一方的意志或自主決定，因此在憲法典範變遷的脈絡下，不應承認隱含配偶一方受另一方獨占、使用的「配偶權」概念，因此認為陳女請求無理由判敗訴，洪女免賠。

本案由台北地院法官吳佳樺承審，她是大法官吳陳鐶的女兒，此次在判決中闡明自身見解，引發熱議；然而，她的父親吳陳鐶在釋字第791號解釋中，是唯一提出不同意見書的大法官。

吳陳鐶認為通姦罪合憲，並質疑文明法治的社會難道要容許一夫多妻、一妻多夫，甚至多夫多妻的婚姻制度？認為通相姦罪是否廢止或修正，應由立法機關，或交由公民投票決定，「釋憲機關不應該越俎代庖」。父女倆觀念大不同。

判決引發討論。法界人士認為，本案中請求權基礎為民法第184條第一項前段，但法官認為該規定是否區分「權利」或「利益」侵害仍有疑義，詢問陳女律師侵害何種權利，對方答「配偶權」，法官只能審究是否存在「配偶權」、陳女是否因配偶權受侵害，不得擅自認定有其他權利受損。

未來是否能就民法第184條第一項後段等規定請求，又本案中「深夜通電話」、「牽手」是否足以認定逾越一般男女社交行為，都有討論空間。

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