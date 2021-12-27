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新聞評論／王力宏事件：從窺私到責任感的集體喪失

聯合報社論
王力宏(右)與李靚蕾八年婚姻結束。（本報資料照片）
王力宏(右)與李靚蕾八年婚姻結束。（本報資料照片）

歌手王力宏的離婚風波，成為華人娛樂圈超級震撼彈，網路討論度歷久不衰。儘管王力宏宣布暫時退出演藝圈，但話題依然在圈內延燒，且流彈四射。王力宏多年來塑造的正派、斯文、優質形象已毀於一旦，而此事件也猶如一面照妖鏡，反射出台灣影視圈的惡質文化及社會轉型中的價值偏差，這才是「吃瓜群眾」看熱鬧之餘須深思的議題。

這次，王力宏之妻李靚蕾雖是婚姻關係中弱勢的一方，但她利用犀利發言精準反擊，屢屢得分，被網民封為「蕾神之鎚」。繼林秉樞對高嘉瑜的家暴事件，民眾對暴力、薄情者多所譴責，顯示台灣在兩性平等的實踐上逐步朝正向發展。另一方面，王力宏事件也暴露「優質藝人」形象的虛假，道德及責任感的弱化，生成了「巨嬰」、「媽寶」現象。看似自由開放的環境，其實相當虛假，再加上宣傳操弄，在在削弱公民社會的求真精神。

娛樂圈內男帥女美，難免是桃色事件的溫床。但論形象瓦解之徹底，王力宏堪謂名列前茅；原因並非因為離婚，而是他糟糕的危機處理。諸如，面對指控，無法否認卻也不道歉認錯，老父代為發言卻反更暴露家中失和原因。再如以日本舊名稱呼李靚蕾，有挑起民族情緒之故意，不僅無助彌補形象，反而激發更多反效果。尤其，他遭遇困難就巴望父母解救，對自己的三個孩子卻絕口不提爭取，令人看不出他身為巨星歌手的社會責任感與家庭責任感。

伴隨著李靚蕾揭發的王力宏各項隱私，加上狗仔的添油加醋爆料，人們也看到影視圈內的種種不正常生態。其中極可議的是，有些歌手利用歌迷對自己的感情迷戀，一味自私地剝削與欺騙。有些藝人則利用與藝人間的交際酬酢，為自己虛增知名度；一旦出事，卻汲汲切割裝作不熟，或者幫對方掩護。在影藝圈內，難道只有性、炫富、玩樂是大家的共同興趣？在看到相熟的藝人出現悖離社會規範的脫軌行為時，難道朋友間不會互相勸誡一下，只能眼睜睜看對方自毀？

近年媒體一味講究收視率及點閱率的風氣，也多少助長了這次緋聞事件的擴張，各色捕風捉影的爆料隨之而起，有些陳年舊案甚至被當成新聞重新包裝產製。也因此，在各方互揭瘡疤下，遂有藝人因吞食藥物過量而送醫；有歌手貼出針對性的警告文字，立刻有人反咬其行徑與王力宏可堪比擬。這除了蹭網路熱度，其實只會加深人們對影藝圈「都是一丘之貉」的反感，明智的藝人都應深以為戒才對。明智的民眾也要保持理性，不要被濫情的演出所欺，或跟著瞎起鬨。

公投剛結束，蔡政府立即強勢推出新竹縣市合併及總預算逕付二讀，王力宏事件占滿網路討論空間，必然是她的考量之一。前高雄縣長楊秋興在臉書發文，要求大家「放過王力宏」，並稱有緋聞的立委高達八、九成，對政治人物的要求應更高才對。撇開楊秋興的說法是否誇張不談，但以衛福部而論，醫福會執行長王必勝、健保署長李伯璋連續傳出不倫戀，政府都置之不理，不也是政壇道德墮落卻因執政者「寵溺」而無所顧忌嗎？這跟王力宏的「巨嬰」習性有何兩樣？

綜觀王力宏的婚變，從他罔顧偶像的公眾形象，到媒體的恣意消費與剝削，所顯示都是社會責任感的嚴重缺乏。台灣社會近30年急速轉型，昔日楬櫫的價值與典範如今常被視為不合時宜，在失去舊信仰、又找不住新價值的情況下，只剩下虛浮口號，這都是滋養王力宏們的溫床。

王力宏 李靚蕾 緋聞

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