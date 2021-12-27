日「核食」叩關3部曲 在野立委促守底線

反萊豬公投 未通過，被視為有助日本福島五縣食品解禁。雖然政府稱未有開放進口時間表，但據經貿官員及民進黨 人士說法，未來處理福食問題大致方向有三：擺脫「核食」標籤、強化說明有助台日經貿，以英國 申入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」為例。

綜合政府官員與民進黨人士說法，未來處理福島食品問題的幾個方向：首先，擺脫「核食」錯誤標籤；二，強化說明有助台日經貿關係；三，說明英國案例，以及此舉對申入CPTPP的影響。外媒月初報導，英國政府擬定撤銷福食進口限制，若無太大異議，預計明春正式宣布；英國此舉可能與CPTPP有關，為啟動正式談判而展現誠意。

民進黨立委郭國文指出，沒有所謂「日本核食」，要先正名，大家才會理性探討這個問題。他說，民眾已可接受國際標準與科學檢驗。

國民黨人士表示，國民黨認真關切國民的健康與食品安全，並反對政府在沒有朝野溝通之下片面公布。

時代力量立委陳椒華說，無論有無開放「福食」，要不要加入CPTPP，政府都該公布安全標準讓人民知道。

民眾黨立委張其祿指出，即使「萊豬吞了、福島食品進了」，未必就能加入CPTPP；政府該好好談判就好好談判，底線應該要守住；若談判後仍要開放，至少清楚標示、源頭管理。

不想再公投 民團喊拆核四

此外，此次重啟核四公投也未通過，反核團體為防止核四後續再啟，又有下一次公投、沒完沒了，擬成立「拆核四促進會」斬草除根，主張盡速拆除核四，並質疑民進黨執政多年卻不拆，是想留著核四當「政治提款機」。

重啟核四公投領銜人黃士修則說，他已無力再發起公投，「張開雙手歡迎蔡政府拆核四」，但如此一來台電必須認列虧損3000億元台幣（約107萬美元），可能宣告破產，預計核四只會繼續封存。

台電表示，會依經濟部指示，往「資產最大化」的方向進行。原能會則說，台電、經濟部是核四資產擁有者，後續處置應依「核子保防作業辦法」做好完整規畫。