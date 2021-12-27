我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

黑白集／泉裕泰的老實說 vs 蔡政府的一廂情願

郭乃日
外交部長吳釗燮（左）與日本台灣交流協會代表泉裕泰（右）26日一同出席日台之心聖誕音樂會市集開幕式，兩人在席間貼耳交談。（記者余承翰／攝影）
外交部長吳釗燮（左）與日本台灣交流協會代表泉裕泰（右）26日一同出席日台之心聖誕音樂會市集開幕式，兩人在席間貼耳交談。（記者余承翰／攝影）

日台交流協會代表泉裕泰被問到日本核食問題時說，福島食品和CPTPP「沒有連結」，兩者要分開討論。他還說，福食的開放，「要等待台灣的決心」。泉裕泰的話，證明先前蔡政府把開放福食說成是「加入CPTPP之鑰」，完全是誇大不實，換不到任何門票。

前一日，民進黨才和日本自民黨舉行「二加二」會議，談福島食品解禁議題。再前一天，經濟部長王美花也說，這是台灣入會談判勢必要討論的議題。誰料，台方一頭熱，卻換來一盆冷水；泉裕泰擺明了說：兩者沒關係！言下之意，台灣該開放福食，但不表示你能加入CPTPP。

這種局面，就是台方談判策略上的大挫敗。本來，蔡政府可把開放福食當成籌碼，和日方爭取交換台方漁權或其他事項；誰料，政府卻把它當成送給日本的禮物，要求國民吞下有疑慮的核食。這種軟弱的態度一被日本識破，日方便開始拿翹，擺架子。泉裕泰說福食與CPTPP「沒有連結」，弦外之音就是：台灣開放福食買不到CPTPP門票，除非付更昂貴的代價。

蔡政府對美日的一廂情願，常淪為看對方臉色、一味討好的地步，從而失去自主立場。福食換CPTPP及萊豬換TIFA，都有相同的盲點；最後愚弄了百姓，卻未在外交經貿上得到相應利益。泉裕泰那句「要看台灣的決心」，顯示日本把台灣吃得死死的。（轉載自聯合報）

日本 民進黨 解禁

上一則

挺竹竹升格、不挺彰化？綠憂民怨未爆彈

下一則

強推「竹竹併」 侯友宜批：民進黨只顧政黨利益

延伸閱讀

台農曆年前開放？日代表：福島食品和CPTPP沒連結

台農曆年前開放？日代表：福島食品和CPTPP沒連結
福島食品≠CPTPP 日外交官說出蔡政府不敢說的實話

福島食品≠CPTPP 日外交官說出蔡政府不敢說的實話
核食改稱福食？馬英九：政府不該跟人民開玩笑

核食改稱福食？馬英九：政府不該跟人民開玩笑
新聞評論／在野黨集體失能 是蔡政府濫權幫凶

新聞評論／在野黨集體失能 是蔡政府濫權幫凶

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票