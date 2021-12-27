黑白集／泉裕泰的老實說 vs 蔡政府的一廂情願

外交部長吳釗燮（左）與日本台灣交流協會代表泉裕泰（右）26日一同出席日台之心聖誕音樂會市集開幕式，兩人在席間貼耳交談。（記者余承翰／攝影）

日台交流協會代表泉裕泰被問到日本 核食問題時說，福島食品和CPTPP「沒有連結」，兩者要分開討論。他還說，福食的開放，「要等待台灣的決心」。泉裕泰的話，證明先前蔡政府把開放福食說成是「加入CPTPP之鑰」，完全是誇大不實，換不到任何門票。

前一日，民進黨 才和日本自民黨舉行「二加二」會議，談福島食品解禁 議題。再前一天，經濟部長王美花也說，這是台灣入會談判勢必要討論的議題。誰料，台方一頭熱，卻換來一盆冷水；泉裕泰擺明了說：兩者沒關係！言下之意，台灣該開放福食，但不表示你能加入CPTPP。

這種局面，就是台方談判策略上的大挫敗。本來，蔡政府可把開放福食當成籌碼，和日方爭取交換台方漁權或其他事項；誰料，政府卻把它當成送給日本的禮物，要求國民吞下有疑慮的核食。這種軟弱的態度一被日本識破，日方便開始拿翹，擺架子。泉裕泰說福食與CPTPP「沒有連結」，弦外之音就是：台灣開放福食買不到CPTPP門票，除非付更昂貴的代價。

蔡政府對美日的一廂情願，常淪為看對方臉色、一味討好的地步，從而失去自主立場。福食換CPTPP及萊豬換TIFA，都有相同的盲點；最後愚弄了百姓，卻未在外交經貿上得到相應利益。泉裕泰那句「要看台灣的決心」，顯示日本把台灣吃得死死的。（轉載自聯合報）