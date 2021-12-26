一段被遺忘50年的美軍歷史 「再會啦白宮」雲林首映

「再會啦白宮」導演李建成（左）是水林鄉人，把故鄉這段被遺忘歷史拍成紀錄片，榮獲國際多項影展獎項，相當難得，能返鄉和鄉親分享影片他十分感動。記者蔡維斌／攝影

美國軍方半世紀前在雲林縣水林鄉進行人工牛乳營養試驗計畫，當時興建的工作站，今已變成水燦林國小圖書館，這段歷史由導演 李建成拍成紀錄片「再會啦白宮 」，25日晚在故事原址的小學播映，邀請當年曾參與計畫的村民觀賞，回顧這段幾乎被遺忘的二戰後台美合作歷史。

該紀錄片拿下美國、義大利、英國、德國影展 最佳紀錄片等獎項，名揚國際，導演李建成也在播映會上現身說明拍攝歷程，雲林縣長張麗善率縣府主管與議員黃文祥等人一同觀賞。

該片主要敘述農委會前身的農復會於50、60年代，與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳營養研究計畫，並在水燦林國小內興建1棟白色的2層樓建築作為研究工作站，村民稱為「白宮」。

影片來源：YouTube

張麗善說，導演李建成是水林子弟，從父親口中得知「白宮」的故事，認為這是台灣獨特時空背景的故事，進而著手拍攝，93分鐘影片紀錄50年前美軍曾在該營養工作站長達10年的事實經過，呈現感人情節，重現50年代農村生活，拿下多項影展獎項，名揚國際，珍貴又難得。

導演李建成細說拍片歷程，並對鄉親冒著冷天坐無虛席也很感動，他說，整理水林老家，無意間獲知水林小白宮，是父親早年為美軍工作的上班地點，當地人對這棟神秘建築的歷史由來也不太清楚，政府也沒相關史料記錄，他只透過一張水燦林國小提供的照片，發現父親在工作團隊的合照中，開啟他想要拍攝這段消失歷史的意念，花費5年往返台美兩地製作訪攝，雖辛苦但很值得。

新聞處長羅楚東說，影片不但找回一段半世紀前的友情，讓當年老同事得以重聚，回溯過往，更喚起大家珍惜自己曾經擁有的歷史文化，也揭開工作站的神秘面紗還原歷史，深具意義。