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「勉予同意」3周年 葉俊榮管中閔重逢憶管案甘苦

記者潘乃欣／台北26日電
台灣大學校長管中閔（右四）與前教育部長葉俊榮（右三）一起參觀學生成果展。(取自管中閔臉書粉絲專頁)
台灣大學校長管中閔（右四）與前教育部長葉俊榮（右三）一起參觀學生成果展。(取自管中閔臉書粉絲專頁)

台灣大學校長管中閔參選到上任歷經諸多爭議，直到2018年12月24日，時任教育部長的葉俊榮宣布「勉予同意」管上任後後請辭，助管就任。兩人昨天在台大創新學院成果展重逢，管中閔在個人臉書分享，葉俊榮主動提及當年管案舊事，也說兩人能在3年後的這一天重遇，屬巧合。

管中閔分享，他昨天下午花了近3小時，去看創新設計學院學生本學期的成果展。內容包括同學從課程所創作的音樂表演，還有從課程發展出來的各種創新想法與成果，琳瑯滿目。最後遇見也來參觀的法律學院教授葉俊榮，他主動提及3年前舊事，也就是時任教育部部長的他，為歷時近1年的「卡管」事件畫下句點。3年後的這一天重遇，屬巧合。

管中閔上任校長後，教育部為此修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，被喻為「管中閔條款」。台大昨天針對這項新法規舉行臨時校務會議討論修正「校長遴選委員會組織及運作要點」，要求校長上任前出現遴選爭議時，遴選委員會應在3個月內做成決議並確實處理。

按台大昨拍板通過的「校長遴選委員會組織及運作要點」修正草案，校長遴選委員會要在成軍後7個月內完成校長遴選，若校長就任前出現遴選爭議，遴委會要在3個月內做成決議，確實處理。遴委會若未處理爭議，將經校務會議代表三分之一以上提案，並經出席代表二分之一以上同意後解散。

校務會議一般都由校長主持，但管中閔昨以利益迴避為由，宣布議案後即離席，改由副校長羅清華主持會議。

教育部 臉書

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