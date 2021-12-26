台農曆年前開放？日代表：福島食品和CPTPP沒連結

日本台灣交流協會代表泉裕泰（中）25日出席日台之心聖誕音樂會市集開幕式，針對福島食品開放問題，他表示，日方「等待著台灣自己的決心」。（記者余承翰／攝影）

日本 台灣交流協會代表泉裕泰昨出席活動被問到福島食品開放議題時表示，福島食品和CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）沒有連結，兩者分開討論，台灣人民的食品安全由台灣政府負責，日方的立場是食品安全應按照國際標準來判斷，就是「等待著台灣自己的決心」。

媒體追問農曆年前是否為開放的好時機，泉裕泰說，「衷心期待」。至於有無與經濟部長王美花或外交部長吳釗燮等官員談過福島食品議題，泉裕泰說：「我們不是沒有完全說話」，就是等待著台灣自己的決心。

相較泉裕泰明白指出福島食品和CPTPP沒有連結，經濟部長王美花23日在立法院還聲稱，日方長期關心福島五縣食品輸出議題，且日本為CPTPP主導會員，是台灣須爭取支持的重點國家，核食議題未來勢必會在CPTPP入會談判討論。

針對福島食品的開放時間點，總統府發言人張惇涵表示，政府一向秉持保障國人健康，遵守國際標準與科學證據處理食品進口議題，目前對日本食品議題沒有相關討論，若有後續政策想法，會再向社會各界報告。

吳釗燮在活動前受訪表示，開放福島食品目前沒有時間表，關於日本食品進口的問題，國人都很關心食品安全，政府絕對會為食品安全把關，有輻射汙染的絕不會進口，但沒有受輻射汙染的就不應該做任何限制，食品是否安全應依照科學證據，也依照國際標準，這才是一個正確的做法。

交流協會昨舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，泉裕泰、吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁、文化部次長蕭宗煌等人出席，蔡英文 總統以預錄影片表達祝賀。