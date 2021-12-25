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鼓勵貼近市政及減碳 「新北幣」明年上線可折抵規費

記者李成蔭／新北即時報導
配合新北永續及減碳目標，未來新北幣的專屬APP還將透過計算民眾步行、搭乘大眾運輸等計算碳足跡，來提供新北幣的減碳獎勵。圖／新北資訊中心提供
配合新北永續及減碳目標，未來新北幣的專屬APP還將透過計算民眾步行、搭乘大眾運輸等計算碳足跡，來提供新北幣的減碳獎勵。圖／新北資訊中心提供

台灣新北計畫推「新北幣」讓市民貼近市政，民眾在參與市府舉辦活動後可獲得，並運用支付整合平台進行規費折抵、商家折抵及兌換等，使用面向相當豐富，流通性也廣，未來還計畫有碳足跡獎勵及公益捐款服務，平台已於本月決標，預計明年年中之後上線。

新北本周市政會議報告綠能減碳的疫後科技新生活，其中「新北幣」頗受關注，民眾未來只要參加市府相關單位活動即可獲得，並可用於規費折抵、商家折抵及兌換，後續還將納入市營場館、稅款折抵等，盼藉此吸引民眾貼近市政。

資訊中心指出，相關計畫從2019年就提出，期間也考察「花蓮Q幣」、「台東金幣」及「高雄幣」等，最後決定要打造一個具有流通性、整合多元支付平台特性的「新北幣」，讓民眾既能更方便使用，用途也更廣。

資訊中心主任陳富添說明，平台目前已經決標，預計在明年年中之後上線，屆時會有專屬APP，並含有支付及錢包功能，支付上可以綁定信用卡進行消費，錢包則可儲存及折抵新北幣，另外新北幣還可搭配市面上幾個支付軟體進行使用。

陳富添表示，新北人口數就有401萬人，而市面上幾個主流支付軟體也是400至500萬人使用，所以新北有很強的基底能夠推廣。新北幣流通性非常強，除規劃用於新北公有場館，以及超過3000家的實體特約商家外，也將擴及至全國其他商店，所以其它縣市市民也可以獲得及使用新北幣，不過新北市民在獲得或消費回饋上當然會有特別優惠。

陳富添認為，市府過去活動都由各局處自行準備活動獎勵，但常有期限或選擇性較少等問題，新北幣平台上線後，將能整合各局處活動獎勵，並轉換成新北幣，不但可長期儲存，還能讓民眾自行運用在需要的地方。

陳富添還說，配合新北永續及減碳目標，未來APP還將透過計算民眾步行、搭乘大眾運輸等計算碳足跡，來提供新北幣的減碳獎勵，另外也提供新北幣公益捐款服務，讓民眾參與的同時，達到減碳及公益。

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