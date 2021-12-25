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輸入型失業 海歸族淪台就業孤兒 恐長期沒工作

記者陳素玲／台北25日電
主計總處統計指出，2016年台灣失業率3.92%，但15到24歲失業率高達12.12%，高學歷未必是高就業率的保證。（本報系資料照）
主計總處統計指出，2016年台灣失業率3.92%，但15到24歲失業率高達12.12%，高學歷未必是高就業率的保證。（本報系資料照）

主計總處公布11月失業率3.66%，創21年同月最低。就業市場看似好轉，就業專家卻提出兩大警訊，一是青年勞參率下降，更比前年疫情前差很多，可能很多人放棄尋職，二是海外就業族群因疫情回台，卻因其他國家疫情嚴峻回不去，可能落入長期失業，台灣恐有「輸入型失業」隱憂。

以11月失業率來看，全體失業率雖降到3.66%，但15至24歲失業率還在11.81%高點，比去年還高。其中20至24歲失業率12.19%更高，25至29歲失業率6.23%，可看出年輕族群就業狀況不理想。

再觀察勞參率，無論是20至24歲勞參率58.89%，或是25至29歲91.50%，都與2019年相差甚多，也不及2020年兩個年齡層勞參率分別是59.29%、92.42%。

台大國發所兼任教授辛炳隆指出，疫情剛爆發，很多人不想找工作可以理解，但到現在勞參率還很低，「15至29歲青年就業問題還存在」。他表示，20至24歲勞參率未回升，或許可以解釋與學生延畢有關，但連25至29歲勞參率都沒上來，就很難解釋原因。

另外一個問題是年輕海歸族成為「就業孤兒」。「去年到今年，無論是全球經濟或是就業市場，都被疫情嚴重干擾，有些人回來台灣躲疫情，結果就回不去了。」辛炳隆認為，「輸入性失業」是勞動市場另一個未來隱憂。

辛炳隆表示，海外工作有兩種，一種是因為他國疫情還未恢復而無法回去就業的年輕人，另外一類是中美貿易戰，很多台幹也回不去中國大陸，這些都可能形成輸入性失業。

「輸入型失業」如何解？104獵才招聘資深副總經理晉麗明則認為，東協國家復工率已經有五、六成，會需要更多台幹。其次，台灣也有很多產業擴大南遷，可吸納人才；其他如台灣高薪產業，如半導體、元宇宙等需要高端技術，或是一些因應產業轉型升級企業，都可以延攬原本在海外有工作經驗的人才。

就業 疫情 復工

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