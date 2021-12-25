中研院染疫案 3大缺失僅罰15萬

中研院P3實驗室研究新冠病毒造成外洩引發外界關注，三大缺失罰款15萬元。圖為中研院外觀。（記者許正宏／攝影）

中研院P3實驗室前研究助理染疫事件，指揮中心24日公布調查結果，實驗時未依規定穿防護裝備、穿脫防護裝備也未遵守SOP、內部未落實新進人員訓練稽核等三大缺失。並依傳染病防治法，採最重罰開出15萬元罰單。專家指出，以中研院財力來說，15萬簡直九牛一毛，恐無法起懲罰效果，若中研院不痛定思痛，指揮中心就算要求改善，恐也是效果不彰。

指揮中心指揮官陳時中 表示，中研院案初步調查結果為實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備，如連身型防護衣、N95口罩 、雙層手套、護目鏡及鞋套等；且在穿脫個人防護裝備及使用生物安全櫃，未遵守該實驗室SOP。

另外，中研院生物安全會未依「感染性生物材料管理辦法」規定，落實每年對實驗室辦理內部稽核；也未追蹤該實驗室新進人員訓練考核情形。已要求實驗室人員需再加強教育 訓練，並落實訓練後考核機制。

一位不具名防疫專家批評，這起染疫事件不只是人為疏失，還是整個制度問題，中研院長期以來由研究員管理實驗室，但其工作是做研究、當院士，管理實驗室工作「根本不到位、應付居多」，被罰15萬對財力雄厚的中研院來說根本九牛一毛。