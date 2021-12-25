蔡英文喊縮短大學寒暑假 教界：可推學季

台大24日成立重點科技研究學院，校長管中閔（右四）與蔡英文總統（右五）、教育部長潘文忠（左三）等人揭牌慶賀。（記者潘俊宏／攝影）

蔡英文 總統出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮時提到，建議大學不要有那麼長的寒、暑假，同時也要盡量以英語授課。對於蔡英文的「建議」，教育界人士皆表示贊同，認為可比照國外「學季」概念，暑假也可修學分，讓學習更有彈性；學生則憂心課程濃縮，學習壓力恐不減反增。

立法院今年5月3讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，多所頂大陸續成立相關學院，致力培育科技人才。蔡英文表示，這項任務成功後，將可帶領台灣產業發展更上一層樓，建議各校可全年無休地培育人才，暫把寒暑假放在一旁，另也不只鎖定台灣學生，要放眼吸引世界最好的學生，英文一定要講好。

對此，前教育部 長、台灣教育大學系統總校長吳清基表示認同。他說，台灣學制較制式，但像國外有時寒、暑假也是「學季」，學季可用來修學分，好比美國有些學校僅12周，各學季間放假一至兩周。

實際上，台大、台師大、台科大組成的台灣大學系統，今年已將開學日提前至9月1日，學期數由18周調整為「16＋2」周外，也評估將於明年起調整為每學期16周，並研議推動第3學期。暨南大學、台北大學也在校內召開公聽會，討論是否跟進。

不過各大學皆有學生憂心教師會將18周的課程濃縮到16周內，學習壓力不減反增；也有台大學生反映，不會因學期提早兩周結束，就加強國際交流，教師也需足夠動改變課程設計，促進自主學習。