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「過度罰寫如文字獄」 零體罰後教育怪象

記者馮靖惠／台北25日電

不少小學生因罰寫寫不完，一直哭，不敢睡覺，或因罰寫無法下課，甚至上廁所時間都被影響。諮商心理師陳志恆近日在臉書發文，向校園裡不合理的「罰抄」、「罰寫」宣戰，他表示，罰寫讓孩子被囚禁在文字獄中，逐漸厭惡學習，最終就是放棄學習。

「錯一題寫10次、20次、100次！」、「遲交一天加倍罰寫！」當過快十年老師的陳志恆說，原本以為罰寫是他小時候才有，沒想到不斷有家長反映，學校老師用無止境的罰抄、罰寫鞭策孩子向學。雖然老師不打不罵，沒有體罰，「但孩子被囚禁在文字獄中，這不是虐待兒童，什麼才是？」

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，罰寫會讓小孩厭惡學習、討厭寫字，甚至因此手腕受傷。應針對小孩情況提供學習診斷跟方法，而不是一味處罰。

台中市何厝國小學務主任蔡昌樺則說，教育部三令五申「零體罰」，但很多老師在管教學生上有深深無力感，罰寫至少能避開體罰地雷，這也是對教育現況無言的抗議。主要爭議在罰抄寫的量，看過不少案例有違比例原則，最後演變成親師間的衝突以及孩子心理創傷。

全教總理事長侯俊良表示，應回到管教的目的性、比例原則及書寫內容來看此事。若是具意義、能達成管教目的且有助學習，以書寫方式進行的管教措施，也非全然不可；但若違反比例原則，甚至造成反學習，確實不宜。

教育部 心理師 臉書

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