友達爆內鬼 公司7年虧24億

知名面板大廠友達光電銷售部蘇姓處長、宮姓經理，引進全環公司成為友達光電代理商，涉與全環負責人蔡清輝共謀，設計各種價差交易等非常規交易模式，7年內造成企業24億餘元價差損失，直逼一年淨利，蔡並透過洗錢給予蘇超過9000萬元的不法所得，宮則賺取600餘萬元，檢方昨天依違反證交法、洗錢等罪起訴蘇、宮兩人，建請法院從重量刑。

檢調追查，蘇自2012年起私下勾結蔡，利用所掌握的市場價格資訊，壓低友達光電面板售價售予全環公司，再由蘇介紹友達光電在大陸地區的客戶，轉而向全環洽購面板，藉此從中賺取價差。

蘇並提供不知人頭帳戶供蔡洗錢，假藉發放薪資名義給付不法所得，或是以不法所得購置不動產，登記在蘇提供的人頭帳戶名下，再將佣金回扣給付予蘇。

另外，2018年5月間，宮也開始參與價差運作，宮先成立薩摩亞境外NZ公司，要求蔡以略高於進價的價格，將友達光電的面板販售給NZ公司，宮再將低價取得的面板販售牟利，造成友達光電承受鉅額價差損失。

檢調今年3月同步前往蘇，宮、蔡相關處所搜索，查扣帳冊過濾，檢方當時認為蘇有串供滅證之虞，聲押獲准，宮、蔡分別以200萬元交保。

檢察官 清查帳冊發現，蘇等人在非常規交易中，讓友達光電7年多來承受價差損失高達8,948萬美元，換算台幣24億餘元，已逼近友達光電2020年的稅後淨利33億餘元。

檢方指出，蘇至少獲取9337萬元不法所得，宮除獲10萬元回扣，又透過境外公司轉售友達光電面板獲取價差，不法所得660萬元。檢方為追徵犯罪所得，今年5月及7月向法院聲請查扣蘇控制的人頭帳戶，還有高雄四戶房地產 ，蔡則自願提1000萬元不法所得供地檢署查扣。

檢方指出，蘇、宮坐領高薪，為牟取私利，造成台灣廣大投資 股民損失，又將不法利益輸至大陸，間接削弱我國經濟實力，兩人言詞狡辯，隱藏犯罪所得，建請從重量刑。

友達表示，公司將依法追究其賠償責任及追溯不法所得，捍衛公司及股東權益，該案對公司營運，包括銷售及客戶服務等，均無影響。