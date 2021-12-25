稽查人力荒 管理萊豬玩假的？

萊豬叩關，稽查人力嚴重不足。(本報資料照片)

反萊豬公投 沒過關，往後如何辨識萊豬，只能靠產品標示和政府稽查。不過，各地都查到豬肉產品標示不合格的現象，且都是加工品，顯見產地標示不明防不勝防，然近期中央決定明年不再補助地方稽查人力，除了擠壓其他地方公衛業務，也被質疑管理萊豬是玩假的。

據了解，衛福部兩度在和地方衛生單位的工作聯繫會議中，會中多個地方衛生單位擔心，反萊豬公投若沒通過，稽查案量會暴增，建議衛福部持續補助稽查人力，但衛福部仍決議回歸常態業務，回絕多個縣市提出明年持續補助豬肉專案稽查人力的提議。

近期包括台北、新北、雲林等縣市都查到豬肉產品標示不符或未標示，且不合格產品都是加工品，如香腸、肉排等，萊豬若不落實標示，將防不勝防。如新北查出15件未標示豬肉原料原產地、1件標示不實，都是豬肉加工品；高雄也有1件豬肉排的加工業者未標示原料原產地，也不配合改善遭罰。

讓地方困擾的是，今年因應萊豬開放進口，全台地方衛生單位稽查業務量暴增，包括食品工廠、食品製造業、物流業、餐飲業等稽查對象就有60萬家，更別說還有業者不在登記範圍，地方反映稽查人力根本難以負荷。

高雄市衛生局官員表示，明年中央訂的檢驗量能目標和今年一樣，沒有專案補助。台北市衛生局食藥科長陳怡婷表示，原本年終就有不少食品抽驗業務，若中央遲未補助，只能先調整稽查順序，優先稽查豬肉產品。

台灣公共衛生促進協會秘書長陳奕曄說，肉品標示絕對有必要，政府必須建立萊豬標示、進口源頭登入、流向追蹤與罰鍰制度，靠地方稽查永無止境，且一定做不好，只會排擠其他重要的公衛業務。