爆曖昧人妻 新北地院行政庭長請辭

新北地院行政庭長許映鈞傳出和已婚女法官助理曖昧，對方丈夫提告。事發後許映鈞請辭庭長與發言人一職。（取材自現代婦女基金會臉書）

新北地方法院行政庭長許映鈞，傳出與一名已婚女法官助理有不正當來往，被對方丈夫指控侵害配偶權，提出民事求償；許映鈞8月甫任行政庭長、發言人職務，事發後請辭，新北地院21日火速發布院令，許免兼行政庭長暨公關室發言人職務，同時啟動法官自律委員會調查程序，並陳報司法院。

許映鈞畢業於海洋大學海洋法律研究所碩士，司法官40期結業，長期服務新北地院。2011年協助無戶籍國民處理身分問題，獲司法院核予記功兩次；2017年代表司法院參加司改國是會議 ，也曾為婦女基金會代言反家暴 。因表現出色，受新北地院院長陳賢慧賞識，今年8月接任行政庭長、發言人一職。

許映鈞被爆在任職新北地院三重簡易庭時，與已婚女法助相識，後來兩人陷入曖昧，女法助丈夫認為兩人有不當往來，稱已握有鐵證，指控許映鈞侵害配偶權。

對方指控在司法界到處陳情檢舉，都未獲正面回應，質疑官官相護，上周提告，請求民事賠償。據了解，女法助的丈夫也算是法界人士。

許映鈞原本形象清新，傳出不倫緋聞 ，只低調表示「靜候司法調查。」唯恐影響司法公正性形象，本月20日主動請辭行政庭長職務。

新北地院次日發布院令，許免兼行政庭長暨公關室發言人等職務，啟動自律委員會調查。據了解，許映鈞稱尚未收到訴狀，但知道誰提告。