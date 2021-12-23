父為遭性侵致死女兒復仇 凌虐對方致死判重刑

林男懷疑女兒生前遭王男、莊男等人下藥迷昏性侵並拍攝影片，但2人互相推託卸責，由林的友人曾男等人以熱熔膠、棍棒、電擊凌虐，造成王男傷重死亡，而莊也傷痕累累，台中地院依傷害致死等罪將林男判刑12年4月。(本報資料照片)

林男懷疑女兒生前遭王男等人下藥迷昏性侵 並拍攝影片，才會於4年前服藥輕生，欲迫使王男招認供出涉案人及交出影片，2年前由曾姓友人等人挾持王男，王供出莊男是涉案人，但莊否認，與王相互推託卸責，曾嫌等人以熱熔膠、棍棒、電擊凌虐，造成王全身傷痕累累，受有119處棍棒傷、7處電擊傷，致王傷重慘死，而莊也傷痕累累，台中地院依傷害致死等罪將林男判刑12年4月，同夥的曾男判刑10年8月、蔡男8年6月。

合議庭審酌，林男（54歲）不思以合法手段解決紛爭，僅因自己認定女兒與王男等人有所冤仇，即與友人曾男（33歲）共謀犯案，曾不僅答應參與，更積極出面策畫安排，找友人蔡男（34歲）參與，出於縝密計畫及分工，私行拘禁王、莊過程中更曾予以痛下重手欺凌，手段兇殘，造成王慘死，犯後未與王的家屬和解；但曾、蔡已與被害人莊男達成和解，莊表示不再追究。由法官分別予以判刑。

判決書指出，林男認女兒（已）生前曾遭綽號「咖啡 」的王男、及其他不詳的人共同下藥迷昏性侵後拍攝相關影片予以威脅，並認這是女兒於2017年11月間自行服藥輕生的原因，但無確切證據。

2019年6月間，林男將此事告訴友人曾男，欲迫使王男招認供出相關人及找影片，而經曾男應允，曾再邀集蔡男、綽號「空軍」 等人參與，同年7月28日循線尋獲王男後，將王男帶至摩鐵盤問，王表示綽號「小天」的莊是主要涉入，並稱會找尋提出影片，林男等人遂要求王男書寫道歉書、涉嫌成員名單，再下跪認錯後，始讓王離去。

至2019年8月10日晚間，曾男等人假意邀莊男至KTV唱歌，待莊男與胞弟赴約後，挾持莊男兄弟至彰化縣花壇鄉一處三合院，叫莊與王男相互對質，但2人互相推託卸責，曾、蔡、男子阿昭（另案審理）、李男（已歿）等人分持熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打。

致被害人王男總計受有左右手腕綑綁痕、額部、背部、臀部及左右下肢等部位至少119處棍棒傷、右上胸壁，右胸壁外側及右大腿外側等部位至少7處電擊傷、左右手、左右腳、頭部前面、胸腹部、陰囊等部位多處不規則形瘀傷與擦挫傷等傷勢，進而引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉 出血、呼吸道嗆入胃內容物，終致王男死亡。

另外，莊男也遭凌虐，經送中國醫藥大學附設醫院急救，經診斷有雙上肢肌肉損傷併發腔室症候群、全身瘀挫傷、縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等傷勢。經警循線逮獲林男等人。