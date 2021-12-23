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「A片都教錯」 46歲女師誘13歲少年 「親身指導」第一次

記者張議晨／高雄23日電
就讀國中的少年與陳姓女課輔老師發生關係，陳女被依與未滿14歲男女性交罪起訴。（示意圖／Ingimage）
就讀國中的少年與陳姓女課輔老師發生關係，陳女被依與未滿14歲男女性交罪起訴。（示意圖／Ingimage）

陳姓女子擔任某關懷協會課輔女老師，三年前留宿一名13歲國中課輔少年，認為少年從Ａ片學習性經驗，「Ａ片教的都是錯的」，竟親自上場指導，發生兩次性行為；少年感到罪惡去年向協會志工吐露，全案曝光。高雄地檢署依與未滿14歲男女性交罪將陳女起訴。

陳女現年49歲，該協會長年關注弱勢家庭兒童，提供課後輔導、假日安置照顧、父母成長與家庭教育，及校園青少年性平教育、生命教育與愛滋防治、家暴性侵害防治。

檢警調查，少年當時13歲，參加棒球校隊，放學後參加協會舉辦的課輔班；2018年寒假他參加球隊集訓，不喜歡集訓入住的宿舍，詢問陳女可不可以住她家，取得媽媽同意後入住。

某天晚上，陳女和少年在家聊天，愈聊愈露骨，陳女問少年「有沒有性經驗」，少年稱「沒有」，陳女追問「那要從哪學習性觀念」，少年說「都看Ａ片學的」，陳女當面說「Ａ片教的是錯的」、「如果你想學習，我可以教你」。

沒多久少年果真求教，陳女趁女兒不在家親自教學；少年「性啟蒙」後沒幾天，兩人在房內再次發生性行為。

少年事後感到罪惡感，認為和當時46歲課輔老師發生關係是錯的，去年向協會志工吐露此事；陳女起初否認，稱只有幫他按摩、拉筋，二次偵詢時才改口坦承，並與少年母親達成和解。

少年母親原諒，願意給陳女緩起訴自新，不過少年時僅13歲，檢方以陳女所觸法條可處三年至十年徒刑，與緩起訴要件不符，依與未滿14歲男女性交罪起訴。

教育 家暴 性侵

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