台禁用保麗龍杯 明年7月上路

環保署22日預告一次性飲料杯相關草案，明年7月起全台飲料店禁用保麗龍杯，且四大連鎖店應提供自備環保杯的消費者至少5元優惠。（記者劉學聖／攝影）

台灣每年使用超過15億個一次性飲料杯，為從源頭減量，環保署昨天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計明年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯；飲料店、速食店、便利商店及超級市場等四大連鎖業者，還須提供自備環保杯的消費者5元(台幣，下同)以上優惠，是十年來首度調升。

其中針對連鎖便利商店及速食店，自2023年起，須至少5%門市免費提供消費者借用「循環杯」，且門市比率要逐年提升，2024年、2025年分別要達到一成及三成。

草案還讓地方政府「因地制宜」，可視轄內業者經營形態及民眾生活習慣，主動提報實施限制使用「其他塑膠材質」的一次性飲料杯，也就是只能提供紙杯或循環杯。環保署透露，已有地方政府躍躍欲試，若「開出第一槍」，很可能引發更多縣市跟進。

環保署說，新制上路後，目標到2025年，一次性飲料杯減量二成五。

珍珠奶茶等手搖飲早已是「台灣特色」，但環保署調查，僅十分之一消費者自備環保杯，多數喝完即丟，致台灣每年使用逾15億個飲料杯，空杯隨意棄置長期汙染環境，更是海廢常見項目。

環保署說，目前北部飲料業者較少使用保麗龍杯，但南部炎熱，為維持飲料冰涼，許多業者仍用保麗龍杯。未來禁用後，約有300多家製造及進口業者受影響，至於飲料店改用塑膠杯或紙杯，但強調成本不會差太多。

另過去四大連鎖業者，依法應根據飲料杯容量提供自備環保杯1至2元優惠，但費率10未調整，此次修法一口氣上調到至少提供5元優惠，且可不免費提供一次用飲料杯。環保署解釋，連鎖業者較能負擔成本，因此先從大型業者著手，等到形成「減廢風氣」後，未來再擴及到個別業者。

張姓消費者說，他未養成自備環保杯習慣，但認為五元優惠「算是有誠意」，應可誘使民眾多使用自備環保杯；林姓消費者則說，連鎖門市免費提供「循環杯」是很好減量作法，但畢竟是公用，多少會擔心衛生問題，建議要有相關配套。