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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

黑白集／吃完萊豬 蔡政府追加吃核食

黑白集
圖為日本超市，福島縣生產的農產品。(本報資料照片)
圖為日本超市，福島縣生產的農產品。(本報資料照片)

反萊豬公投未過，人們被迫苦吞萊豬，也是沒辦法的事。但是，民進黨嫌這樣還不夠，立馬為大家追加了日本核食。民進黨24日將與日本自民黨舉行「2+2」會談，福島食品議題就會被端上桌。

不僅如此，民進黨國際部近日舉辦公投結果分析座談會，先一步為開放核食敲邊鼓。與會政商人物異口同聲稱，公投結果顯示人民參與國際社會的「積極態度」，接下來，台灣要盡快開放福島食品進口，落實與其他國家關係的深化。

但別忘了，「反核食」公投是2018年經過779萬票的民意所決定的。儘管《公投法》規定公投決議案的效力只有兩年，但這次「反萊豬」公投投票率僅41%，不同意票才413萬票；但民進黨立刻要把「萊豬」案延伸到日本核食，不嫌扯太遠嗎？請問，413萬票能壓倒779萬票嗎？萊豬能等同於核食嗎？

綠委郭國文還說，我們要加入CPTPP，就要先「展現誠意」給日本看。言下之意，全民一起吃福島核食，就是犧牲健康展現最佳誠意的機會；如此一來，日本就會對台灣門戶大開。真的是這樣嗎？台灣人要被迫吃萊豬，美國有沒有答應要與台灣簽署TIFA？那麼，民進黨憑什麼說民眾吃核食就能取得CPTPP門票？

政府的外貿談判，若只能靠逼人民苦吞疑問食品，也太遜了！

公投 民進黨 日本

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