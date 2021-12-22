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妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

台灣新聞組／台北22日電
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

歌手王力宏離婚鬧得沸沸揚揚，他的婚前情史相當精采，緋聞對象全是天后，包含張惠妹（阿妹）、舒淇、李玟、湯唯、蕭亞軒等，其中張惠妹和舒淇最為人知。有台灣媒體爆出，李靚蕾首篇長文描述看電影的緋聞女友就是張惠妹，但王力宏曾PO出與家人合照，竟把阿妹修圖修掉，讓她感到存在不被認可，相當心碎。

鏡週刊報導，回顧2000年，王力宏幫阿妹寫了歌曲〈愛，永遠不會消失〉，二人也曾在演唱會上數度近距離「借位」假吻引起不小話題，戀情傳得沸沸揚揚，但兩人始終沒有認愛，宣稱彼此只是「好朋友」。

據報導，王力宏回美國後，經常會透過簡訊傳情，述說很喜歡她、很想念她。阿妹昔日前往拉斯維加斯作秀時，王力宏甚至特地飛過去給她驚喜，之後還將家人介紹給阿妹認識，一群人拍了合照作紀念，不過絕情的是，王力宏PO出合照時，卻獨獨阿妹修掉，掩蓋兩人有見面一事，似乎張惠妹的存在不被認可。

此外，即便彼此多次被拍到有互動，例如王力宏去參加阿妹在台東家鄉的豐年祭、兩人被媒體拍到相互進出對方的家、在上海Channel[V]走紅毯，他牽起阿妹的手，王力宏都可以講成「只是好玩啦！大家都是朋友」，好幾次的不認戀情一再傷了張惠妹的心。

王力宏對待阿妹，最後也是來個相應不理，任憑阿妹打了無數次電話，他從來都不接。後來阿妹傷心赴美遊學療情傷，但仍對王力宏的不理不睬痛苦不已，直到有天，人在波士頓范瑋琪（范范）去找阿妹，阿妹就跟范范訴苦。

沒想到當下范瑋琪打給王力宏，王力宏居然立刻接起電話，讓阿妹痛哭徹底心死。

據報導，王力宏在阿妹面前，其實也經常用這種無辜、可憐的姿態，獲得不少同情心，甚至數次表達自己想要很多孩子、想要有一個單純完整的家。只是結束之後，如同李靚蕾所言，他就「想過單身的生活而離開我們家」。最終張惠妹因學歷不被王家人認同，加上王力宏冷暴力不聯絡，讓這段感情沒有結果。

王力宏 李靚蕾 緋聞

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