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全台首例 關渡紅樹林保留區退場 解禁疏伐護水鳥

記者吳姿賢、鍾維軒、胡瑞玲／台北22日電
關渡自然保留區因紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成，還有洪患可能，農委會林務局通過北市府的廢止申請，但也引發後續要砍伐多少比率紅樹林的爭議。(記者蘇健忠／攝影)
關渡自然保留區因紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成，還有洪患可能，農委會林務局通過北市府的廢止申請，但也引發後續要砍伐多少比率紅樹林的爭議。(記者蘇健忠／攝影)

台北市關渡自然保留區內紅樹林長年擴張、陸域變大，當地水鳥種類已至少消失三成，還有洪患隱憂，但因保留區禁止人為干預，無法處理紅樹林擴張。為守護水鳥棲地及減少水患，農委會林務局昨天公布通過北市府申請，廢止關渡自然保留區，轉為國家級重要濕地，未來此區將可疏伐紅樹林。

這也宣告成立35年的關渡自然保留區走入歷史，也是全台首座退場的自然保留區。

事實上，關渡自然保留區解編爭議延燒多年，北市府過去還曾被地方砲轟為「紅樹林殺手」。儘管解編有保護水鳥、減少水患等適切理由，生態團體多表贊同，但也認為不宜將紅樹林全數砍除，且憂心解編後若因人為干擾增多，沒做好配套，物種恐還是會減少。

關渡自然保留區位於關渡平原西南側，接近基隆河與淡水河匯流處，鄰近社子島，早期由大面積泥質灘地組成，每年吸引上萬隻水鳥停棲或度冬，農委會在1986年依文化資產保存法公告為自然保留區，以「水鳥」為保育標的。

因自然保留區「禁止改變或破壞原有自然狀態」，屬於完全禁止人為經營管理手段介入的最嚴格類型，僅能自然演替。但多年來區內紅樹林持續發展，泥灘地變為草澤、林澤，陸域範圍快速擴張，水鳥種類減少三成以上，僅剩樹棲型鳥類，物種多樣性銳減，卻無法人為處理。

另外，台北市府經水工模型推演，認為紅樹林擴張也造成基隆河朝向深槽化發展，可能淘蝕基隆河左岸的社子島堤防，若林下漂浮木過度堆積，可能阻斷通水，造成河段水位抬升，形成洪患隱憂。

林務局說，若要維持原來適合水鳥棲息的泥灘環境，須適度人為疏伐紅樹林，不適宜繼續依文資法管理，未來會依濕地保育法的「國家重要濕地」管理，維持泥灘地生態。

北市動保處說，紅樹林在民眾心目中是需要保護的植物，有護岸功效，但紅樹林也是強勢物種，擴張快，但這裡當初是為保護水鳥而設立保留區，如今紅樹林壓迫到水鳥棲地，卻受限文資法規定嚴格沒有人為管理空間，市府監測後決定改以濕地法保護。

關渡自然保留區退場 製表／記者整理【作者：張幼芳，日期：2021-12-22，數...
關渡自然保留區退場 製表／記者整理【作者：張幼芳，日期：2021-12-22，數位典藏序號：20211221232242722】

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