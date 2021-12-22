紅樹林擴張快 北市府：預計伐除10公頃

關渡自然保留區近年紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成，台北市府為了疏伐紅樹林，2018年提解編關渡保留區，曾挨轟「紅樹林殺手」。農委會林務局21日表示，為減緩濕地陸域化、保育水鳥，已通過台北市提案廢止關渡自然保留區，未來將維持國家級濕地保護區管理。（記者蘇健忠／攝影）

農委會林務局通過台北市政府提案廢除關渡自然保留區，未來區內將可適當疏伐紅樹林，但生態團體對於應砍除多少紅樹林看法不同。北市府動保處說，關渡濕地十年內水鳥種類已從130種下降到48種，未來初步規畫預計伐除十公頃紅樹林，但仍要送中央核定才能執行。

動保處強調，不會全區域伐除，但紅樹林生長非常快速，若沒一次大範圍伐除，紅樹林馬上就會長回來，無法看見水鳥復育成效。目前關渡濕地約55公頃，其中六成是紅樹林，也就是約32公頃紅樹林，伐除十公頃等於將伐除約三分之一。

但動保處也說，伐除計畫由北市府水利處負責，還要進一步和水利處討論，明年先送中央核定，地方也須經費編列，最快2023年執行。目前也規畫水利處伐除後，動保處會監測物種變化，並持續整理泥灘地，目標是恢復到130種水鳥。

疏伐多少？ 生態團體有異見

資深觀鳥者、關渡自然公園管理處前處長何一先說，淡水河還有其他兩個紅樹林保留區，關渡不必特別保留紅樹林比率，一定要疏伐足夠才能維護水鳥棲地；但荒野保護協會台北分會長游晨薇說，不宜全數砍除，應與專家學者、民間團體討論適當疏伐比率。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓則呼籲台北市政府，未來務必要依濕地保育法進行懲處，否則解編後人為干擾更嚴重，會有更多人跑去該區放煙火、抓螃蟹，若配套沒做好，不僅可能導致五千至一萬隻白鷺鷥受干擾而消失，當地僅剩約四十種的水鳥，恐怕種類也會再往下降。

陳仕泓還說，疏伐後的紅樹林怎麼處理也是重點，大量燃燒紅樹林恐產生二氧化碳，處理不好可能會變成國際笑話。