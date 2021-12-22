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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

春節7+7首批返家隔離 串門子恐罰台幣百萬

台灣新聞組／台北22日電
首批採用「7+7」方案的1900多位民眾21日可陸續返家繼續居家檢疫。圖為桃園機場第二航廈入境旅客。(本報資料照片)
首批採用「7+7」方案的1900多位民眾21日可陸續返家繼續居家檢疫。圖為桃園機場第二航廈入境旅客。(本報資料照片)

台灣昨新增10例境外移入案例，皆屬突破性感染，但無本土個案。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，春節後若仍無本土疫情，疫苗涵蓋率提升，加上國際疫情通盤考量，有望降級。此外，首批春節「7+7」專案入境者，昨起陸續返家繼續居家檢疫，不過，北市衛生局篩檢出兩人陽性，已送往醫院隔離治療。

另有民眾反應，昨天上午自防疫旅館返家，明明乖乖待在房間，卻收到多封違反「電子圍籬」簡訊，深怕遭罰100萬(台幣，以下同)，向區公所詢問，區公所人員回覆「不需要理會那個簡訊，這系統已經很久沒用了」；莊人祥指出，已請電信業者協助，若收到警報，民政、警察將聯繫確認，民眾不用太擔心。

中國時報報導，各界憂心「7+7」再度成為本土疫情破口，指揮中心昨重申返家檢疫的民眾勿與家人共用房間、衛浴，亦不可同處、共食，民眾也不能去居家檢疫者家中串門子，後7天的加強自主健康管理期間亦同，且不能搭乘大眾運輸工具。若違反相關規定，最高可處100萬元罰鍰。

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，7+7可能成為3+11翻版，若要讓境外病例一個都進不了防疫旅館，必須關口要有充分的攔阻能力，但目前台灣的關口根本不具備這種能力，而是讓民間的防疫旅館來幫政府擔責任，出問題時背黑鍋。

據報導，王任賢說，目前海關的檢疫作為，僅查核極可能造假的兩劑疫苗證明、健康申報表、及三日內的陰性核酸證明，對可以主動查核的「唾液篩查」，卻要兩天後才能在防疫旅館內得到結果，他強調，這就是防疫旅館開張一天就發現病例的原因。

他建議，政府可購買抗病毒預防用藥，發送給做完唾篩回去等結果的民眾，幫助政府建構第三條檢疫防線，「三道邊防絕對勝過只用七天的防疫旅館」。

首批採用「7+7」方案的1900多位民眾21日可陸續返家繼續居家檢疫。圖為桃園機...
首批採用「7+7」方案的1900多位民眾21日可陸續返家繼續居家檢疫。圖為桃園機場第二航廈入境旅客。(本報資料照片)

防疫 旅館 疫情

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