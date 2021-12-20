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王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

黑白集／偶像啟動自毀 結束豪華存在

黑白集
王力宏(右)、李靚蕾過去甜蜜現身，如今已成仇人。（本報資料照片）
王力宏(右)、李靚蕾過去甜蜜現身，如今已成仇人。（本報資料照片）

公投日，如果民眾對議案的關注有對王力宏緋聞的一半，公投也許都過關了。遺憾的是，人們看到的是一個偶像歌手的渣男行徑，他對婚姻的不忠，引來離婚妻核彈級的人格摧毀式控訴；然後是老父越洋發表聲明救援，卻只引來更多問號。

那天，王力宏狼狽從北京返台，已說明他處理問題的能力比他對待婚姻更糟。平時塑造的是恩愛夫妻、完美家庭形象，哪知布幕拉開，卻是靡爛不堪、臭不可聞。尤其，恩斷義絕後，連起碼的「和平告別」禮貌都無法保持，雙方還在銅臭問題上繼續潑糞掀底，醜陋至極。

這個偶像「自毀模式」，是王力宏自己啟動的。如果他真的表裡如一，始終保持如他外塑形象般的正派、溫柔、顧家，就算妻子再惡毒，也毀損不了他絲毫名譽。然而，約砲、召妓這樣的指控太驚悚，他百口莫辯，不僅好友紛紛切割退追Instagram，更牽累相熟女性友人公開喊冤自清。一個偶像歌手，何以墜落至此？

事件發生後，一天內，即有三家企業解除與王力宏的代言合作關係。可見，虛假的偶像風範已徹底瓦解，現在誰也不想跟他沾上邊。大陸媒體人評說，「王力宏在大陸的豪華存在基本結束」；從「優質藝人」的「豪華存在」到一夕崩落，何其快速。相形之下，大S與汪小菲的分手，還算文明示範。

王力宏 公投 北京

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