高鐵宜蘭站址 遭批程序不正義

高鐵宜蘭站址以縣政中心以南350公尺的第五「折衷案」最優，未來將與台鐵宜蘭新站共構，約在鎮安廟（橘色建築物）附近。（記者黃義書／攝影）

爭議不斷的高鐵宜蘭站址，日前交通部提出縣政中心以南350公尺的「折衷案」，擬與台鐵 宜蘭新站「平行共構」，獲地方共識後，昨再傳交通部委外進行的綜合規畫已將該址列最優，年底完成綜規後，明年1月送交通部核定。但交通部遭質疑政治凌駕專業、先射箭再畫靶，綜規案像是配合評為最優，軌道建設程序不正義再添一樁。

高鐵宜蘭站址一波三折，交通部去年綜規案提出四城、宜蘭、縣政中心與羅東四案，交通部前部長林佳龍屬意宜蘭站，宜蘭縣政府偏好縣政中心站，但王國材今年接掌交通部長後，納入台鐵宜蘭鐵路高架化計畫等因素重新考量，四城站「翻身」為最佳方案，引發地方強烈反彈，甚至演變成政治風暴 ，交通部上月中又提出縣政中心以南350公尺的第五「折衷案」。

王國材昨說，這段時間跟地方溝通，為了加強溪南、溪北服務，確定以「折衷案」做為最佳方案，預計12月底完成綜規報告，目前進入結案階段，明年1月送交通部核定，並可開始送環評，還說「過去爭議是一時，現在終於落幕」。

但王國材說，環評有需要克服、挑戰之處，宜蘭高鐵路線雖已繞開翡翠水庫集水區，但仍會經過地質敏感區，環評審查可能需要一段時間。

不過，正在最後定稿的綜規報告已火速將臨時納入的「折衷案」列為最優，交通部遭指「射箭」後再由委外綜規協助「畫靶」，恐陷專業評估爭論。

宜蘭地方對此折衷案共識高，縣長林姿妙說，非常感謝總算確定了，縣政中心以南350公尺的站址也算是廣義的縣政中心站，希望交通部盡快展開後續作業。立委陳歐珀說，王國材日前告訴他「公投 結束後就可定案」，這也是交通部上月中下鄉會議中的結論之一，要求年底前定案。

高鐵延伸宜蘭全長約59.3公里，總經費約1880億元，最快2025年動工、2036年完工，宜蘭站址將與台鐵宜蘭新站共構。王國材說，原規畫「上下共構」，但總建築物將高達9層樓，現改採「平行共構」，有利未來雙鐵轉乘。