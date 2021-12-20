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郭台銘談公投：台灣明年一定缺電 藍委：民進黨須面對

台灣新聞組／台北20日電
鴻海創辦人郭台銘19日表示，公投包含兩大能源議題，他可以確定「明年一定會缺電」，做了決定就不要埋怨，要對缺電做出應有準備。（記者陳正興／攝影）
鴻海創辦人郭台銘19日表示，公投包含兩大能源議題，他可以確定「明年一定會缺電」，做了決定就不要埋怨，要對缺電做出應有準備。（記者陳正興／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨天與妻子曾馨瑩至三峽愛物園祭拜亡妻林淑如。對於公投結果，郭台銘說，「明年一定會缺電，但大家做了決定就不要抱怨。」基於個人隱私，他不透露有沒有去公投。國民黨立委賴士葆指出，蔡英文政府宣示2025綠能發電占比要達兩成，目前僅有6%，三接外推至少還要五年才能運轉，剩下缺口怎麼補，「缺電是一定的，這是民進黨政府要去面對的問題」。

隨著公投結果出爐，郭台銘表示，「不管最後能源是用什麼思維做決定，可以確定的是，明年一定缺電，工業也會，家電也會，既然大家都做了一個決定，將來就不要埋怨，要對缺電做準備」。

台電：核四就算重啟要10年

針對公投後的供電情勢，台電說，公投題目中的重啟核四，即使通過重啟至少要花十年，本就不是短期選項；至於三接外推延後的兩年半，會影響到後年起2023年至2024年的供氣，台電會持續讓大潭八、九號機組如期完工，將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量。

台電表示，同時會加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術，提高機組運轉可靠度；並擴大需量反應機制等作為，持續維持穩定供電。

對於缺電說，核四公投領銜人黃士修表示，再生能源發展緩慢，加上核二、核三將陸續除役，即使蓋三接仍會缺電。不過，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，企業應該帶頭想辦法，在製程上加強節能工作，「而不是一直勒索政府」。

國民黨立委林為洲說，缺電是可預期的，今年台灣已跳電好幾次，前不久萬隆變電所突然起火，到現在台電也沒講清楚，台灣電力確實吃緊，令人擔憂。

公投 郭台銘 國民黨

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