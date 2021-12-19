我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

旅美台人趁年節回台「找對象」 不排斥為伴返台定居

記者翁唯真／桃園19日電
因應疫情許多台人返台過年，許多旅居美國高端人才希望能找到好對象。示意畫面。（記者翁唯真／翻攝）
因應疫情許多台人返台過年，許多旅居美國高端人才希望能找到好對象。示意畫面。（記者翁唯真／翻攝）

因應疫情許多台人返台過年，符合條件者仍須依照7+7隔離規定，不過有在美國工作的醫師、律師、教授，趁勢返台找對象，他們開出女方最好能講英文，方便同來美國定居，有的則是願意返台居住，社工人員認為這些人才找對象不難，如果返台發展，也須找到適合工作機會才行。

中壢區美滿服務中心發現，疫情持續兩年，不少留美的未婚男女本人或家長，透過LINE、親友，詢問返台找對象與定居的可能，這些取得綠卡或工作收入不差的旅美人士強調，女生可選擇來美或由男生返台定居，他們相信返台找工作不難。

定居美國40年的鄭爸爸告訴中壢區美滿服務中心社工，36歲的兒子現居美國洛杉磯，職業是電影視覺藝術設計，沒不良嗜好，不揮霍，不霸道，大概太專心於工作，又不喜歡社交，因此未能找到對象，期望對象是可到美國洛杉磯定居，不定時返台，最好會說英語，個性獨立，成熟溫柔女性。

一位李姓退休教授表示，他的兒子擁有綠卡以及工作證，兒子在美國擔任牙醫，希望落葉歸根，想返台參加牙醫師考試，如果找到理想的對象結婚，又順利取得台灣醫師執照，將返台定居，以貢獻所學。

中壢美滿服務中心指出，對於這些人才返台找對象，抱持肯定與祝福，也希望他們如願，但留美人士想返台找教職或到園區科技公司找到高薪工作，服務中心社工也持保留態度。

疫情 綠卡 洛杉磯

上一則

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

延伸閱讀

CDC：美國新冠死亡病例 男性占54.4%

CDC：美國新冠死亡病例 男性占54.4%
禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費

禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費
移民信箱／脫黨5年以上 綠卡申請有可能獲批

移民信箱／脫黨5年以上 綠卡申請有可能獲批
移民信箱／I-140收據 只寄給雇主及雇主律師

移民信箱／I-140收據 只寄給雇主及雇主律師

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

台灣四大公投國民黨皆輸 朱立倫自責努力不夠

2021-12-18 07:17

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了