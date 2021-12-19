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李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

專家：女性無酬承擔家務 被視為當然

記者葉冠妤／台北19日電

藝人王力宏的前妻李靚蕾發文反擊，自述女性在家庭內的不平等處境，若是家庭主婦更長期無酬勞動，引發廣大女性共鳴。婦女新知基金會董事長莊喬汝說，社會仍認為女性承擔家務、照顧工作是理所當然，一旦雙方分開，起跑點絕不會對等；東吳大學健康暨諮商中心主任姚淑文則說，李靚蕾學歷、家世背景毫不遜色，但仍是婚姻關係中的犧牲者和無聲者。

莊喬汝說，社會性別刻板印象都認為家務、照顧工作應由女性承擔，過去就曾有研究指出，女性在家務、照顧上的工時遠比在外工作的先生多很多，但大家卻不把家務勞動視爲一份應有薪給的工作，低估承擔家務的人所承受的身心壓力。

莊喬汝說，台灣法律上有很多方式可脫產，轉到別人名下，或透過公司脫產，贍養費制度又相對困難、嚴苛，婦女新知因而提出民法有關贍養費修法版本，就是李靚蕾文中提出的不能外出工作的機會成本，因全職主婦在家不只是付出實質勞力，還喪失在外的職場競爭力，雙方分開時起跑點絕不會對等。

有人認為李靚蕾高學歷、社經地位背景，促使她勇敢發聲，莊喬汝說，即便沒辦法根本性改變父權結構，但受過教育的女性相對過去女性，確實更能敘述自己遭受的不平等待遇，但從文中仍看出發文對李靚蕾仍是艱難決定。

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