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李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

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爆料王力宏召妓9年後證實 狗仔：還有更渣的

台灣新聞組／綜合19日電
李靚蕾寫下五千字長文揭露王力宏（圖中）私生活，王18日晚搭機返台。(記者鄭超文／攝影)
李靚蕾寫下五千字長文揭露王力宏（圖中）私生活，王18日晚搭機返台。(記者鄭超文／攝影)

以「優質偶像」聞名的王力宏被前妻李靚蕾「毀滅式」連環爆料召妓、出軌，優質形象瞬間跌到谷底。對此，多年前就曾拍到王力宏召妓的資深媒體人葛斯齊表示，當年這條新聞沒人敢相信，辛苦查證的線索也不被認同，吐露無奈心聲，接著更加碼爆料，「這還不是最渣，最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉」。

據TVBS報導，葛斯齊2012年曾拍到王力宏召妓，對象是身材火辣的韓籍網襪妹，但這則獨家新聞當時沒人敢相信，他表示，由於自己曾跑過2年社會新聞，種種出入疑點讓他肯定王力宏會召妓，直言外傳的性向問題根本只是保護色。

他接著透露，當年報社不敢打出「王力宏」3字，只用了「優質偶像」帶過，「能做全版報導的也只做了頭題1/4，努力好久建立的線索，埋藏這麼久，最不能接受，就是明明查證清楚的事，卻沒得到認同含糊帶過」，葛斯齊坦言，為此感到心累，同時謝謝李靚蕾吐實，隔空向對方喊話「您委屈了」。

另據本報系聯合報報導，李靚蕾指王力宏有一名已婚砲友，「自己有小孩還要你跟她一起騙他老公…甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，讓網友第一時間想到先前王力宏違反自主管理，跑去參加徐若瑄茶泡飯派對遭罰款一事。徐若瑄先透過社群喊告，接著再發聲明：「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」，並喊話王力宏出面化解。

王力宏 李靚蕾 社群

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