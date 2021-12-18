金馬影帝陳松勇80歲病逝 一生未婚「錢多到不知該給誰」

陳松勇一生精采，最後還選擇了自己的方式離開。（圖：金馬執委會提供）

金馬影帝陳松勇昨日下午15時07分病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，死因腎衰竭。陳松勇在一個多月前身體就有狀況，緊急住院治療。醫生評估若洗腎仍可維持生命，但據他好友表示，陳松勇決定讓自己好好地走，於是住進安寧病房3天就走了，臨走前神智仍相當清楚。

陳松勇一生演過無數經典戲劇，包括「魯冰花」、「流氓世家」以及「春天後母心」，1989年以侯孝賢執導的「悲情城市」拿下金馬獎最佳男主角。

陳松勇2000年後退出演藝圈，之後身體就每況愈下，先後因摔倒、肺積水、腎病而3度急診、2度住院，一度「差點死掉」。陳松勇一生未婚，10多年前中風 ，健康狀況一向欠佳，沒有妻兒的他，全靠印尼 看護Yule照料起居，曾表示「我不缺錢，有很多錢不知要給誰」，最感謝的是一路照料她的看護，曾說若哪天「走了」，會送她200萬（台幣，約71800美元）回印尼做生意，感謝她的悉心照顧。

陳松勇其實已遭病魔纏身15年，出入都靠著輪椅代步，但講話仍中氣十足，也會隨身帶著酒，他因個性火爆海派爭議不斷。金馬50時他受邀與眾影帝、影后出席，卻提著金門高粱進場，喝到微醺後竟大飆髒話，甚至猛捶坐在身旁的陸小芬，除了大讚身後的桂綸鎂有潛力，坐他旁邊的人都遭殃。但他事後極力否認。

除此之外他對阿姑周遊的辱罵也曾鬧得沸沸揚揚，2018年當時80歲的周遊與小10歲老公李朝永結婚39年，挺過出軌風波，欲辦世紀婚禮。陳松勇得知後曾批周遊「不要臉」，覺得她這年紀辦婚禮「厚臉皮」、「結了幾次婚」，被媒體包圍問時，怒回「我每天看到流浪狗在交配，他們辦婚禮，關我什麼事。」

周遊說她跟陳松勇其實無冤無仇，兩人癥結點應該是陳松勇很氣她都沒找他拍戲，周遊說：「當時我拍的都是國語八點檔啊，他已經是個影帝了怎麼可能要他演個傭人或三輪車伕嗎？」後來兩人仍經常在華視辦的餐會上相遇，甚至同桌，不過雙方不再爭執，只是不打招呼。

陳淑芳與陳松勇在「悲情城市」片飾演夫妻，得知老友離世，立刻淚崩難過喊「早就叫他少喝一點」。白冰冰得知陳松勇病逝頗感詫異，沒想到同樣住在林口的老朋友會突然離開，白冰冰認為喝酒應該如同李白般瀟灑愜意，而不是在病中取樂，祝福他一路好走，或許也是種解脫。