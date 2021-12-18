我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

金馬影帝陳松勇80歲病逝 一生未婚「錢多到不知該給誰」

記者楊起鳳／台北18日電
陳松勇一生精采，最後還選擇了自己的方式離開。（圖：金馬執委會提供）
陳松勇一生精采，最後還選擇了自己的方式離開。（圖：金馬執委會提供）

金馬影帝陳松勇昨日下午15時07分病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，死因腎衰竭。陳松勇在一個多月前身體就有狀況，緊急住院治療。醫生評估若洗腎仍可維持生命，但據他好友表示，陳松勇決定讓自己好好地走，於是住進安寧病房3天就走了，臨走前神智仍相當清楚。

陳松勇一生演過無數經典戲劇，包括「魯冰花」、「流氓世家」以及「春天後母心」，1989年以侯孝賢執導的「悲情城市」拿下金馬獎最佳男主角。

陳松勇2000年後退出演藝圈，之後身體就每況愈下，先後因摔倒、肺積水、腎病而3度急診、2度住院，一度「差點死掉」。陳松勇一生未婚，10多年前中風，健康狀況一向欠佳，沒有妻兒的他，全靠印尼看護Yule照料起居，曾表示「我不缺錢，有很多錢不知要給誰」，最感謝的是一路照料她的看護，曾說若哪天「走了」，會送她200萬（台幣，約71800美元）回印尼做生意，感謝她的悉心照顧。

陳松勇其實已遭病魔纏身15年，出入都靠著輪椅代步，但講話仍中氣十足，也會隨身帶著酒，他因個性火爆海派爭議不斷。金馬50時他受邀與眾影帝、影后出席，卻提著金門高粱進場，喝到微醺後竟大飆髒話，甚至猛捶坐在身旁的陸小芬，除了大讚身後的桂綸鎂有潛力，坐他旁邊的人都遭殃。但他事後極力否認。

除此之外他對阿姑周遊的辱罵也曾鬧得沸沸揚揚，2018年當時80歲的周遊與小10歲老公李朝永結婚39年，挺過出軌風波，欲辦世紀婚禮。陳松勇得知後曾批周遊「不要臉」，覺得她這年紀辦婚禮「厚臉皮」、「結了幾次婚」，被媒體包圍問時，怒回「我每天看到流浪狗在交配，他們辦婚禮，關我什麼事。」

周遊說她跟陳松勇其實無冤無仇，兩人癥結點應該是陳松勇很氣她都沒找他拍戲，周遊說：「當時我拍的都是國語八點檔啊，他已經是個影帝了怎麼可能要他演個傭人或三輪車伕嗎？」後來兩人仍經常在華視辦的餐會上相遇，甚至同桌，不過雙方不再爭執，只是不打招呼。

陳淑芳與陳松勇在「悲情城市」片飾演夫妻，得知老友離世，立刻淚崩難過喊「早就叫他少喝一點」。白冰冰得知陳松勇病逝頗感詫異，沒想到同樣住在林口的老朋友會突然離開，白冰冰認為喝酒應該如同李白般瀟灑愜意，而不是在病中取樂，祝福他一路好走，或許也是種解脫。

陳松勇生前長居林口，傭人會推著他逛大賣場。（本報資料照片）
陳松勇生前長居林口，傭人會推著他逛大賣場。（本報資料照片）

印尼 中風

上一則

新聞評論／別讓公投垂死於民進黨鳥籠中

下一則

防技術外流 科技業賣陸廠須先申請

延伸閱讀

陳松勇靈堂曝光 弟弟哀吐生前最後四字遺言

陳松勇靈堂曝光 弟弟哀吐生前最後四字遺言
「悲情城市」奪金馬影帝 台資深演員陳松勇享壽80歲

「悲情城市」奪金馬影帝 台資深演員陳松勇享壽80歲
木村拓哉曬獎座 等了30年終於奪影帝

木村拓哉曬獎座 等了30年終於奪影帝

木村拓哉等30年奪影帝 22歲永野芽郁封后

木村拓哉等30年奪影帝 22歲永野芽郁封后

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命