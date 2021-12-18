黑白集／防疫旅館不防疫 官忙公投顧不了

桃園某防疫旅館爆群聚感染事件，環保局派人員加強周邊環境清潔消毒。(記者陳俊智／攝影)

中研院P3實驗室剛毀了陳時中 的「+0」好運，桃園和台北的防疫旅館 又接連爆發群聚感染，捅出破口。指揮中心不准民眾利用自家閒置空間隔離，原因是怕防疫網不夠周密；誰料，防疫旅館的疏漏更可怕，一感染就是一大串。

桃園曾經歷諾富特旅館事件，這次再爆發群聚，顯未記取教訓。民眾健康返台，住進防疫旅館反而感染，而指揮中心一貫「省儉」的檢疫又未查出，讓人回家趴趴走後才發現染疫。這種邋遢的防疫作風，跟P3實驗室病毒四處沾的潦草，還真是同一品種「克隆」出來的。

表面上政府防疫規範都一應俱全，實際行動上卻偷工又減料，如此一來，什麼SOP都是假。桃園防疫旅館病毒一擴散，就導致五、六、八等三個樓層共八人中鏢；對此，指揮中心只能推斷是「環境感染」，有說跟沒說差不多。更糟的是，市長鄭文燦還忙著公投造勢趕場，哪顧得了轄內防疫旅館成破口。

台北市防疫旅館如出一轍，一民眾解隔離後兩天才發現確診，病毒量超高；追查兩天，才發現可能是取餐時被鄰房住客感染。後者返國入住次日即出現症狀，卻八天後才篩出確診；請問，指揮中心的SOP沒問題嗎？

防疫旅館不夠住，春節檢疫專案又剛改為「7+7」，就接連爆出「防疫旅館不防疫」的事，這如何收拾？(轉載自聯合報)