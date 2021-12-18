新聞眼／只顧+0 請問陳時中：SOP在哪

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

桃園、北市防疫旅館 接連爆出群聚事件，北市一得知有群聚風險，隔天立刻清空該樓層；桃園則是被網友爆料「正在清空整棟旅館」，才知發生群聚。同樣是防疫旅館，清消步調一快一慢，感染管控SOP版本差很大，難怪在病例出現後才住進桃園群聚旅館的旅客不諒解，「要是我染疫，絕對要國賠」。

防疫旅館與集中檢疫所可說是台灣疫情 防控最大功臣之一，海外入境者一律「鎖」進，14天關好關滿。但從桃園爆出諾富特飯店事件，指揮中心早知旅館若管理不當有病毒傳播疑慮，一度喊出全台防疫旅館大體檢，如今三級警戒已過，仍不見任何協助旅宿業者的作為，只說交由地方政府自行查核。

桃園旅館發生群聚，指揮中心早在12月11日就開始處理，地方忙著疫調、回溯採檢，消息延遲6天才公開，甚至直到15日以前，還讓甫入境的旅客入住。旅客原本已承受著檢疫14天的壓力，沒想到「病毒在身邊」，若因此無端遭波及要加長檢疫期，甚至被染疫，人民權益何在？

每天下午指揮中心記者會，手板上本土案例數始終掛零，即使17日宣布七名案例由境外改列本土，依然如此。經媒體詢問，指揮中心指揮官陳時中表示，這七例原先就被列境外案例，只是改判本土，所以17日本土個案依然是零，這很難不讓人認為，「＋0」真是指揮中心牢不可破的執念。

也因為不論入境多久，只要有海外足跡，統統被列為境外，北市案例於入境18天後確診，仍被列為境外案例，若因此錯過處理疫情時機，後果全民承擔。到底防疫旅館感染管控、管理制度正確步驟為何，群聚旅館問題出在哪？中央有必要說清楚，勿讓民眾自行承擔病毒風險，自己卻爽戴「+0」光環。