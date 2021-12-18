桃園防疫旅館跨樓層群聚感染 「7+7」專案暫不調整

桃園、台北發生防疫旅館群聚，指揮中心表示，現行「7+7」、「10+4」專案暫不調整。圖為旅客穿著全套防護裝備入境。(記者鄭超文／攝影)

桃園、台北相繼出現防疫旅館 群聚感染，指揮中心指揮官陳時中 昨天宣布，相關七例境外移入改判本土病例，包括桃園六例、台北一例。其中，桃園防疫旅館出現「跨樓層感染」，關聯待判定；北市旅館群聚，台北市副市長蔡炳坤認為疑是「房客同時開門取餐染疫」，原因也待查。

本報系聯合報報導，桃園旅館群聚最早個案是案16851，11日自主健康管理期滿時採檢確診，擴大回溯發現，同期防疫旅館有八人確診，除五樓個案Ct值31.4驗不出病毒外，包括案16851共六人住六樓，另一名個案16862住八樓，七人病毒S基因序列相同，均感染Delta變異株。

陳時中表示，六樓確診者判為群聚，已知為環境感染，但八樓個案感染途徑待判定，暫不列為同一起群聚。

至於北市旅館群聚，柬埔寨返台30多歲女性於解隔離後兩天確診，Ct值12，為案16859，隔壁確診者案16870感染同一Delta病毒株。研判案16859住防疫旅館期間，直接或間接被案16870傳染，所以改判本土個案。指揮中心表示，該起群聚基因序列未在本土發現，從美國境外移入機率高。

蔡炳坤說，該樓層已清空，現正討論送餐時間要區隔。是否為同時開門取餐，形成空氣流動傳染？陳時中表示，「不敢說完全排除，但可能性也不是沒有。」

台灣接連兩旅館傳出群聚，面對現行「7+7」、「10+4」專案，陳時中表示暫不調整，會努力檢視感控措施與加強檢測。

台北、桃園防疫旅館發生群聚事件，但桃園旅館出現疫情後，仍持續讓旅客入住。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台北防疫旅館確診個案因已經進入社區，重點在於社區防疫；桃園旅館為疫情正在延燒，因此必須清空，期間卻讓旅客入住，凸顯疫情通報與旅館管理系統並未連接。陳秀熙建議，應檢討中央與地方對防疫旅館的監督有無落實。

桃園防疫旅館爆群聚感染，六樓就有六人遭感染，中央及地方政府遭質疑防疫慢半拍，桃園市長鄭文燦昨說，有追溯調查，完全沒有晚任何一天。