我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

桃園防疫旅館跨樓層群聚感染 「7+7」專案暫不調整

台灣新聞組╱綜合18日電
桃園、台北發生防疫旅館群聚，指揮中心表示，現行「7+7」、「10+4」專案暫不調整。圖為旅客穿著全套防護裝備入境。(記者鄭超文／攝影)
桃園、台北發生防疫旅館群聚，指揮中心表示，現行「7+7」、「10+4」專案暫不調整。圖為旅客穿著全套防護裝備入境。(記者鄭超文／攝影)

桃園、台北相繼出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，相關七例境外移入改判本土病例，包括桃園六例、台北一例。其中，桃園防疫旅館出現「跨樓層感染」，關聯待判定；北市旅館群聚，台北市副市長蔡炳坤認為疑是「房客同時開門取餐染疫」，原因也待查。

本報系聯合報報導，桃園旅館群聚最早個案是案16851，11日自主健康管理期滿時採檢確診，擴大回溯發現，同期防疫旅館有八人確診，除五樓個案Ct值31.4驗不出病毒外，包括案16851共六人住六樓，另一名個案16862住八樓，七人病毒S基因序列相同，均感染Delta變異株。

陳時中表示，六樓確診者判為群聚，已知為環境感染，但八樓個案感染途徑待判定，暫不列為同一起群聚。

至於北市旅館群聚，柬埔寨返台30多歲女性於解隔離後兩天確診，Ct值12，為案16859，隔壁確診者案16870感染同一Delta病毒株。研判案16859住防疫旅館期間，直接或間接被案16870傳染，所以改判本土個案。指揮中心表示，該起群聚基因序列未在本土發現，從美國境外移入機率高。

蔡炳坤說，該樓層已清空，現正討論送餐時間要區隔。是否為同時開門取餐，形成空氣流動傳染？陳時中表示，「不敢說完全排除，但可能性也不是沒有。」

台灣接連兩旅館傳出群聚，面對現行「7+7」、「10+4」專案，陳時中表示暫不調整，會努力檢視感控措施與加強檢測。

台北、桃園防疫旅館發生群聚事件，但桃園旅館出現疫情後，仍持續讓旅客入住。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台北防疫旅館確診個案因已經進入社區，重點在於社區防疫；桃園旅館為疫情正在延燒，因此必須清空，期間卻讓旅客入住，凸顯疫情通報與旅館管理系統並未連接。陳秀熙建議，應檢討中央與地方對防疫旅館的監督有無落實。

桃園防疫旅館爆群聚感染，六樓就有六人遭感染，中央及地方政府遭質疑防疫慢半拍，桃園市長鄭文燦昨說，有追溯調查，完全沒有晚任何一天。

旅館 防疫 陳時中

上一則

新聞眼／只顧+0 請問陳時中：SOP在哪

下一則

王力宏被爆約砲 現身北京機場還不忘打招呼 網友：還有臉？

延伸閱讀

柯文哲爆有疫苗放到過期 立委促查 陳時中：應該沒有吧

柯文哲爆有疫苗放到過期 立委促查 陳時中：應該沒有吧
中研院染疫疏失 陳時中：懲處不排除任何層級

中研院染疫疏失 陳時中：懲處不排除任何層級
民進黨擬推謝震武力抗蔣萬安？陳時中：不討論

民進黨擬推謝震武力抗蔣萬安？陳時中：不討論
台灣本土疫情平穩 指揮中心：農曆年後可望降級

台灣本土疫情平穩 指揮中心：農曆年後可望降級

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命