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台央行打炒房 「4大對象」貸款成數史上最嚴

記者沈婉玉／台北17日電
央行總裁楊金龍。（記者林俊良／攝影）
央行總裁楊金龍。（記者林俊良／攝影）

中央銀行昨天祭出第四次房市選擇性信用管制，推出史上最嚴的貸款成數限制。央行總裁楊金龍如預期宣布加碼打炒房，鎖定豪宅及第三戶以上房貸、建商的購地、餘屋與工業區土地抵押貸款等五大類放款，持續緊縮貸款成數限制。他還表示，央行會配合各部會打炒房，「選擇性信用管制還有空間，不是到此為止」。

楊金龍數次提醒，若未來物價持續居高，且企業穩步復甦，主要經濟體升息後，央行將適時調整貨幣政策，呼籲房貸戶、特別是首購族通常是年輕人，要注意明年利率「有可能、很有可能」提高，財務規畫時必須要特別注意。

央行昨舉行今年最後一次理監事會議，考量全體銀行不動產貸款集中度仍高，為避免銀行信用資源流供囤房囤地，理事會決議四度出手加重房市管制，自12月17日起實施。

此次房市管制措施有四項，自然人買豪宅及第三戶以上購屋貸款的最高成數，從成五點五成降為四成；購地貸款最高成數從六成降為五成，保留一成動工款，並要求借款人需切結於一定期間內動工興建；餘屋貸款最高成數從五成降為四成；工業區閒置土地抵押貸款最高成數從五成變四成。

楊金龍特別指出，過去五十多次金檢發現，銀行在購地貸款契約中雖有要求，但沒有切實執行要在一定期間內動工，形同鼓勵建商一直貸款囤地，換約再換約、以貸養貸，此次特別加入要「切結在一定期間內」動工興建，且列為日後金檢項目。

央行已是第四波出手打炒房，是否效應遞減？楊金龍說，央行關注房價，但主要是為降低金融風險。他指出，央行信用管制措施採逐步漸進方式，是希望房價「軟著陸」，預估明年房價還是會繼續漲，但會比較平緩，但以此來批評信用管制沒效不合理。

楊金龍強調，抑制房價有賴各部會通力合作，只要各個部會還在打炒房，央行都會配合，暗示必要時還是會推出第五波房市管制措施。

配合央行第四波打炒房，金管會也祭出三招配合，首先擴大不動產專案金檢，最快今年底啟動；第二是嚴管票券業對不動產與銀行保證業務；第三是預計拉高不動產授信的風險權數，進一步降低金融業者不動產放款比重，勢必影響建商及投資客的金流。

貸款 央行 房價

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