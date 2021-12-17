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虧18億還要融資 華視擬借17億蓋樓

台灣新聞組／台北17日電
華視連年虧損，資產活化方案受到關注。（記者蘇健忠／攝影）
華視連年虧損，資產活化方案受到關注。（記者蘇健忠／攝影）

華視連年虧損累積逾18億（台幣，下同，約6468.7萬美元），已超過16億元資本額規模，華視坐擁市價百億的土地資產成為資產活化標的。公視、華視聯席董事會昨通過華視最新資產活化方案，準備向銀行融資17億元，花三年將占地886坪停車場土地打造媒體旗艦園區，取名「元宇宙」媒體中心，新大樓將出租，相關決議將送文化部審議。

藍委：拿納稅人錢幫華視解決問題

國民黨立委林奕華質疑，就上周五已公告招標的「資產活化之可行建議」採購案來看，主辦機關竟是文化部，形同拿納稅人的錢做評估案、幫華視解決問題。

民眾黨立委張其祿表示，在公廣董事看守期間，不宜有這種重大決定，開發涉及背後龐大利益，需要審慎評估，同時應該要等待完整董事會組成，再去做重大決策，一般公司治理如此，公廣集團也是。

民進黨立委張廖萬堅表示，經了解，這只是建議案，後來還是要送交文化部審議，「此案不是決議確定要做，而是建議文化部評估」，且站在公司治理立場，董監事本來就可以針對公司重大發展提出建議。

華視總經理莊豐嘉昨天下午向董事會提出口頭報告，但在場有董事表達不同意見，最後在董事長陳郁秀主持下，經投票以一票反對、九票贊成照案通過。不過，現任公廣董事已延任兩年多，董事在看守期間，竟通過未來三年重大開發案，受到各界質疑。

公廣董事鄭自隆說，延任董事在看守期間不宜做出重大決策，且文化部上周已斥資495萬元上網招標委託「華視資產活化之可行建議」方案，若最後與華視方案不同，豈非造成文化部困擾？

華視過去提出資產活化方案，一度打算興建飯店，被外界質疑「不務正業」；最新資產活化方案，卻又是興建商辦大樓。鄭自隆質疑，華視獨自向銀行融資蓋大樓，未來出租辦公室，與本業無關，難道華視要變成物業管理公司？

由於華視虧損累計逾18億元，會中也有監事質疑，貸款17億將加重華視財務沉重負擔，建議可改採地上權模式，改由專業團隊營運，但建議未獲採納。

華視昨發聲明表示，為擴大公共財使用績效暨善盡社會責任，針對該地段資產活化，經營團隊提呈「融資自建、地上權設定、合建分潤」三方案充分討論，董事會昨通過採融資自建方式建構媒體旗艦園區。

文化部長李永得表示，等華視董事會的會議紀錄送到文化部，再進一步討論。公視董事邱家宜則表示，此次經華視、公視董事會同意的「融資自建」方案是大原則，細節部分仍須發展，也必須與文化部進一步討論，實際執行「應該是下一屆董事會」。

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