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台首座裸女雕像「甘露水」 半世紀後終見客

記者陳宛茜／台北17日電
黃土水遺作「光-臺灣文化的啟蒙與自覺」展覽，看得到黃土水的雕像作品「甘露水」。（記者黃義書／攝影）
黃土水遺作「光-臺灣文化的啟蒙與自覺」展覽，看得到黃土水的雕像作品「甘露水」。（記者黃義書／攝影）

北師美術館展場上，雕塑家黃土水百年前完成的台灣首座裸女雕像「甘露水」立於中央，少女雙手輕輕放在身後蚌殼、姿態挺直、臉龐微微仰起，綻放自信與優雅的光芒。「她看似靜止不動，其實瞬息萬變。」修復師森純一表示，黃土水的作品充滿時間感，「甘露水」看起來就像要往前邁一步，微張的「半眼」則猶如「觀照眾生」的釋迦牟尼。

台灣文化協會今年成立百年，各界紛紛舉辦相關紀念活動。壓軸展覽北師美術館「光—台灣文化的啟蒙與自覺」，18日起對公眾開放，展出消失半世紀後重現的「甘露水」、曾遭日本政府從台陽展撤下的李石樵作品「橫臥裸婦」、賴和手稿「出獄歸家」等近百件展品。

「我們等這個展覽很久了！」該展總策畫、國藝會董事長林曼麗說，這是一個很不一樣的展覽，邀學者周婉窈等在厚實的研究基礎上策展，並用當代的觀點看歷史脈絡。展名以「光」為名，回應一百年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，並心懷信念向前奔馳。

1958年「甘露水」隨台灣省議會播遷台中，不知何故遭棄置台中火車站、最後移置醫師張鴻標所開的診所，張家典藏逾半世紀。在林曼麗奔走下，張家9月將「甘露水」交付文化部永久典藏。林曼麗還找來台灣新銳導演黃邦銓、林君昵拍攝「甘露水」紀錄片。

美術館 雕塑 導演

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