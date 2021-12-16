比利時少女駕機進限航區 台飛友怒：外國月亮比較圓？

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計畫，14日從南韓飛抵台灣。(記者蘇健忠／攝影)

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）自8月起挑戰最年輕女性「獨駕」超輕型飛機環遊世界，一抵台，地勤工作人員特地準備珍珠奶茶，她喝後高舉珍奶。不過羅瑟福德此行惹得台灣飛友們一肚子火，批民航局在一般民眾上課時，常拿出法令來恐嚇，甚至說「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場 」，如今飛友不滿「這些話講沒多久，馬上有外國的飛友飛進來打臉」。

該名台灣飛友昨在臉書 社團發文指出，比利時少女駕駛輕航機環遊世界抵台，台灣的輕航機飛友都憤憤不平，因為這在台灣叫作「超輕型載具」而非「一架飛機」，他不滿「外國人駕駛就叫做飛機，台灣人駕駛就叫做載具，外國人就是飛行員，台灣人叫做超輕型載具操作員，現在是怎麼樣？外國的月亮比較圓嗎？」

此外，台灣飛友調閱比利時少女的飛行路徑圖，有掠過台北101大樓，甚至到台中市區上空，也經過清泉崗空軍基地，但都沒發生像民航局長官所說的一些危害，他強調市區是限航區，就算有合法申請也不能繞圈圈。

網友們齊酸官方「先『禁』國家不意外」「因為你們不是歪國人啊，又沒利用價值，不能拿來當大外宣工具」，但也有人反駁原PO「台灣應該要向美國FAA一樣要求輕航機駕駛都要考PPL執照，至少要會讀最基本的航圖，飛行學養不夠的上天根本是災難」。