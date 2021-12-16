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不捨為10年便利毀7600年藻礁 侯孝賢、朱天心挺公投

記者吳姿賢／台北16日電
電影導演侯孝賢透過影片支持藻礁公投。（圖：藻礁公投推動聯盟／提供）
電影導演侯孝賢透過影片支持藻礁公投。（圖：藻礁公投推動聯盟／提供）

公投倒數三天，藻礁公投推動聯盟今天邀請藝文界人士共同挺藻礁公投，電影導演侯孝賢透過影片質疑，是否要「為了五年、十年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？」作家朱天心說，公投其他三項都是可逆的，但只有藻礁生態被毀滅後就不可恢復。

電影導演侯孝賢錄製影片表示，12月7日晚間，他跟秋鬥行腳夥伴在觀音大潭海邊望著藻礁和月牙溝，覺得感動和人的渺小，「我們真的要這麼幹嗎？為了五年、十年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎 ？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？藻礁永存呢？還是藻礁永別呢？」

作家朱天心表示，四項公投當中最在意藻礁，「也許未來蔡政府會因為買足美國軍火、美國不再在意區區萊豬而放棄」、「會因為台積電快無電可用而重啟核四」，畢竟「這幾年來，蔡政府不是在國人面前一次次上演髮夾彎戲碼？」但若國際碳稅、碳交易、零排碳正式登場，蔡政府又終止三接工程，「誰能還台灣人一個原貌的藻礁？誰能再給一個7600年？」其他政策都是可逆的，只有藻礁不能。

導演鍾喬說，這是生態受難的時刻，也是人為迫害無視謊言為害的時刻，這不是一場生態與發展矛盾的辯論，而是價值與價格衝突的辯證，天然氣開採過程所產生的甲烷，是地球暖化的元凶之一。

民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨沒有反對蓋三接，而是反對三接選址錯誤、反對用25年的天然氣接收站，犧牲7600年藻礁，我們還來不及好好認識他們，就貿然蓋三接把他們掐死。

藻礁 公投 導演

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