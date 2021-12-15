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台北101每坪要價22萬美元 第9度蟬聯「北市地王」

中央社／台北16日電
台北101大樓以每坪約新台幣630萬元，第9度蟬聯北市地王。(圖:台北101提供)
台北101大樓以每坪約新台幣630萬元，第9度蟬聯北市地王。(圖:台北101提供)

台北市地政局今天表示，台北101大樓111年公告土地現值每平方公尺新台幣190萬7000元，換算後每坪約630萬台幣（約22萬美元），第9年蟬聯全市地王，台北車站前新光摩天大樓位居地后。

台北市地政局上午召開「111年公告土地現值及公告地價作業成果」記者會，宣布商業區地王由台北101大樓穩居寶座，主要因素是101大樓為全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長。

地政局指出，位於台北車站前的新光摩天大樓，使用強度是全市最高，以每平方公尺183萬9000元(台幣，下同)，換算每坪約608萬元，位居地后，預估透過西區門戶計畫，未來仍具發展潛力。

地政局表示，信義區附近包含微風信義百貨、國泰置地廣場等處排名第三，111年公告土地現值每平方公尺為182萬6000元，換算每坪約604萬元，預期未來可成為北市地后。

地政局資料顯示，台北101大樓從103年起公告土地現值為全市最高，像2021年公告土地現值為每平方公尺183萬7000元，換算每坪約607萬元。

新光摩天大樓從89年102至年為台北市地王，後續被101大樓取代，新光大樓110年公告土地現值為每平方公尺177萬9000元，換算每坪約588萬元。

地政局指出，統計2022年台北市住宅區排行榜，排名第一為大安區宏盛帝寶，公告土地現值為每平方公尺138萬元、換算後每坪456萬元，11年蟬聯住宅區地王。

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